Stocker unterstützt nun auch Köppel

Erst am Sonntag abend machte die FDP Kanton Zürich bekannt, dass SVP-Regierungsrat Ernst Stocker im Ständeratswahlkampf Ruedi Noser unterstützt (wir berichteten). «Für uns ist das wichtig», sagte Urs Egger, Geschäftsführer der kantonalen FDP dazu. Man erhoffe sich so, die eine oder andere SVP-Stimme für Noser zu holen. Und Egger merkte an, die SVP führe ihren Ständeratswahlkampf nicht nur alleine, sondern aktiv gegen die FDP.

«Wir betreiben keinen aktiven Wahlkampf gegen etwas oder jemanden», sagt Patrick Walder, Präsident der SVP Kanton Zürich, zu Eggers Vorwurf. Die SVP stehe für die Anliegen ein, die ihr wichtig seien «und da stehen wir oft alleine da», sagt Walder.

Was die Unterstützung von Regierungsrat Ernst Stocker für FDP-Ständerat Ruedi Noser angeht, sagt Walder, die Parteimitglieder seien frei darin, wen sie unterstützen wollen. «In Majorzwahlen ist es aber sicher nicht förderlich, wenn sich Ernst Stocker für Ruedi Noser engagiert.»

Immerhin hat der Zürcher Finanzdirektor seine Ankündigung wahr gemacht: Seit dem späten Montagvormittag ist sein Name auch auf der Unterstützerliste von Roger Köppel zu finden. Ständeratskandidat Köppel zeigte sich auf Anfrage erfreut darüber.