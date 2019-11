Störung beim Bahnhof Stettbach

Die Strecke zwischen Bahnhof Stettbach und Stadelhofen war unterbrochen. Ein Zug blockierte die Strecke, hiess es auf der Störungsplattform der SBB. Unterdessen konnte die Störung aber behoben werden. Es muss aber noch weiter mit Verspätungen gerechnet werden.

Behoben: Diverse Bahnlinien: Beeinträchtigungen zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach — ZVV-Contact (@zvv_contact) November 18, 2019

Es ist indes nicht die einzige Störung am Montagmorgen. Auch die Strecke am rechten Zürichseeufer ist blockiert, sowie die Strecke zwischen Stein am Rhein und Winterthur.