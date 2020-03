Täter nach Angriff mit Stichwaffe in Zürich verhaftet

Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte, fuhr am Samstagabend gegen 23 Uhr ein 21-jähriger Schweizer mit Kollegen im Zug von Winterthur nach Zürich. Während oder unmittelbar nach der Einfahrt in Zürich kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem weiteren 21-jährigen Schweizer. Dabei verletzte dieser mit einer Stichwaffe den Mann aus der Gruppe am Hals.

Täter verhaftet

Der Verletzte wurde mit der alarmierten Sanität ins Spital gebracht. Obwohl der mutmassliche Täter flüchtete, konnte er gegen 02.40 Uhr an seinem Wohnort im Zürcher-Oberland verhaftet werden. Bei der Hausdurchsuchung wurde die mutmassliche Tatwaffe gefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität geführt. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.

(SDA)