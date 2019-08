Tennisclub-Präsident Stefan Bürer ist nach Tötungsdelikt schockiert

Die Stadt Rapperswil-Jona hat einen unruhigen Sonntag hinter sich. Ein 36-jähriger Schweizer hat an der Oberseestrasse direkt bei der Unterführung zum Bahnhof Rapperswil seine 57-jährige Mutter mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass sie nur kurze Zeit später ihren Verletzungen erlegen ist. Die Bluttat ereignete sich um circa 16.50 Uhr, wie Markus Rutz, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage bekannt gab.

Täter verletzte sich selbst

Der 36-jährige Mann konnte kurze Zeit später auf dem Areal der Hochschule Rapperswil festgenommen werden. Er musste jedoch ins Spital gebracht werden, weil er sich mit dem Messer selber ebenfalls schwere Schnittverletzungen am Hals zugefügt hatte. Der Täter konnte rasch gefasst werden, weil er von mehreren Zeugen beobachtet wurde.

Der Mann ist nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen in Rapperswil-Jona wohnhaft. Die genauen Tatabläufe und das Motiv des Mannes sind nun Gegenstand von umfangreichen Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen. Der Beschuldigte war der Polizei bekannt, jedoch nicht wegen Gewaltdelikten.

Tennisclub unter Schock

Beim Opfer handelt es sich um die langjährige Wirtin des Clubhauses des lokalen Tennisvereins «TC Rapperswil». Der Club veröffentlichte in der Nacht auf Montag ein entsprechendes Statement auf seiner Webseite. Die Gedanken seien bei den Angehörigen, «denen wir unser tiefstes Beileid aussprechen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Präsident des Tennisclubs ist der bekannte SRF-Moderator Stefan Bürer. Er weilt derzeit in den USA. «Das Flugzeug nach San Francisco hob gerade ab, als die schreckliche Tat geschah. Kaum gelandet, bekam ich die Nachricht, die mich zutiefst schockiert und unfassbar traurig macht», schreibt Bürer auf der Webseite des Clubs.

Er sei für einen Monat in den USA und könne in dieser Zeit auf einen funktionierenden Vorstand vertrauen. «Trotzdem ist es mir aber ein riesiges Anliegen, meiner Bestürzung Ausdruck zu geben.» Bürer schreibt weiter: «Mit Maria verlieren wir unsere gute Seele, den Anker im Clubhaus.» Er sei in tiefer Trauer und in Gedanken bei ihrer Familie.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Die Polizei musste am Rande des Einsatzes mehrfach betonen, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Zuvor hatten auf Facebook Meldungen die Runde gemacht, ein Mann laufe mit einem Küchenmesser bewaffnet durch die Stadt.