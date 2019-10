Tritt Roger Köppel noch einmal an?

Iframes not supported

Marionna Schlatter (Grüne) und Ruedi Noser (FDP) haben ihre Kandidatur für die Wahl des zweiten Ständeratssitzes bereits bekannt gegeben, Tiana Moser (GLP), Nicole Barandun (CVP) und Nik Gugger (EVP) verzichten hingegen auf einen zweiten Wahlgang. Die Wahl im ersten Umgang bereits geschafft hat der SPler Daniel Jositsch. Nun informiert auch noch der letzte verbliebene Kandidat Roger Köppel (SVP).

Viel wurde geschrieben und spekuliert, tritt er nochmals an? Oder hat er seinen Auftrag, den Verlust der SVP bei den Nationalratswahlen mit seiner Kandidatur in Grenzen zu halten, bereits erfüllt? In wenigen Minuten erfahren wir mehr.

Was klar sein dürfte, die Entscheidung von Köppel wird direkten Einfluss auf die Wahl haben. Mit einer Kandidatur könnte er zum Steigbügelhalter für die Grüne Marionna Schlatter werden, mit dem Verzicht könnte er zwar den Weg freimachen für Noser, doch genau diesen hat er während seiner Wahlkampftournee hart angegriffen. Er hat den amtierenden Ständeräten «Pöstlijägerei» vorgeworfen. (gvb)