Trotz Vertagung: Zürcher Tram wirbt für 007-Kinostart im April

Finster blickt er vom 13er-Tram, und auch ein wenig müde: Daniel Craig aka James Bond. Im neusten Streifen legt der britische Geheimagent auf der Leinwand zum 25. Mal bösen Mächten, die sich gegen Grossbritannien und die Welt verschwören, das Handwerk. «Ab April im Kino» verspricht das Tram. Auch auf der offiziellen Website wird der Kinostart Anfang Woche noch so angepriesen.

Bloss: Der Kinostart des Spionagestreifens wurde auf November verschoben, wie der offizielle «James Bond»-Twitteraccount Mitte letzter Woche verkündete.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd