Unbewilligte Demonstration im Kreis 1

Am frühen Samstagnachmittag besammelten sich mehrere hundert Personen, vorwiegend Frauen, beim Hechtplatz in der Zürcher Innenstadt und führten anschliessend einen unbewilligten Demonstrationszug zum Central durch. Die Stadtpolizei Zürich war mit einem Grossaufgebot und mehreren Dialogteams vor Ort, wie sie am Samstag in einer Mitteilung schreibt.

Ein Teil der Demonstrierenden versuchte mehrfach vergeblich, die von der Polizei abgesperrten Brücken entlang der Limmat zu überqueren. Durch den Demonstrationszug wurde der Individual- und öffentliche Verkehr behindert.

Sprayereien und Farbbeutel

Beim Central stoppten die Demonstrierenden und blockierten dieses über eine Stunde. Anschliessend löste sich der Umzug auf und kurz nach 16.15 Uhr konnte das Central durch die Polizei wieder freigegeben werden.

Entlang der Route kam es zu Sachbeschädigungen durch Sprayereien und Farbbeutelwürfen. Ebenfalls wurden mehrere Farbbeutel gegen Polizistinnen und Polizisten geworfen.

