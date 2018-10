Uni Zürich kämpft mit Arnold Schwarzenegger für gesündere Welt

Die Allianz will mit ihren Stärken im Bereich Finanzmarkt, grüne Technologien und Wissenschaft dazu beitragen, die Weltmärkte im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zu transformieren, teilte die Universität Zürich am Montag mit. Ihr gemeinsames Ziel: Bei der Umsetzung von Green Finance-Praktiken weltweit führend zu sein.

Die Allianz verbinde die grünen Initiativen Kaliforniens sinnvoll mit denen der Schweiz. «Die drei Organisationen werden zusammenarbeiten, um den Übergang zu nachhaltiger, sauberer Energie zu beschleunigen und die Welt für alle ihre Bürger sicherer und gesünder zu machen», wird der ehemalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger, der R20 gründete, zitiert.

Neuer Studiengang

Dabei steuert die Universität Zürich (UZH) ihr Wissen in den Bereichen Wirtschaft, Bankwesen und Recht sowie ein breites Netzwerk im Finanzbereich ein. Die UZH werde leistungsfähige Metriken und Analysen liefern, «um sowohl das Klimarisiko als auch die Klimaauswirkungen von Finanzportfolios zu bewerten».

Zudem will sie nachhaltiges Finanzwesen in der Gesellschaft verankern, indem sie einen neuen Master of Advanced Studies in Sustainable Finance einrichtet. (pst/sda)