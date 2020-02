Unispital will Hälfte der ambulanten Patienten an den Flughafen verlagern

Gregor Zünd, der CEO des Universitätsspitals Zürich (USZ) bezeichnete die Eröffnung des Ambulatoriums diesen Oktober als grösste Herausforderung für das USZ in diesem Jahr. Die rund 11300 Quadratmeter Fläche am Flughafen werden bereits Anfang Juni übernommen.

Bis der Betrieb aber hochgefahren ist und die 360 Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte und Spezialisten sich effektiv um die Patienten kümmern können, dauert es rund vier Monate. 124 Untersuchungszimmer stehen zur Verfügung, um die täglich Tausend anvisierten Patientinnen und Patienten zu behandeln. Damit würde rund die Hälfte der ambulanten Patienten an den Flughafen verlagert.

Keine «Klinikwanderung»

Die Patienten sollen auf kleinem Raum Zugang zu allen möglichen Spezialisten haben. Die Reise von Klinik zu Klinik, wie man sie teilweise vom USZ Zentrum kennt, soll der Vergangenheit angehören. Das verringert die Wartezeiten, soll das Risiko für Infektionen mindern und die Effizienz steigern.

Zünd nutzte den Medientermin, um mit zwei Vorurteilen aufzuräumen. «Mit dem Gesundheitszentrum am Flughafen wollen wir nicht Leute ansprechen, die einfliegen, sich behandeln lassen und dann am Abend wieder nach Hause fliegen.»

Zu 97 Prozent handle es sich um eine Verlagerung der Patienten vom Standort Zentrum an den Flughafen. Das sei dringend nötig, weil auf dem Kernareal die Gesamterneuerung des USZ anstehe. Dafür müsse man Rochade-Flächen schaffen.

Es sei auch nicht davon auszugehen, dass nach der Gesamterneuerung Leerflächen vorhanden seien. Gegenüber den ursprünglichen Plänen habe sich das Volumen nämlich um rund 35 Prozent verringert. So seien die Gebäude 15 Meter weniger hoch, als einst vorgesehen.

Kaum Zeitverlust

Was die Erreichbarkeit des Ambulatoriums im Circle angeht, entwarnte Zünd und brachte verschiedene Beispiele. Demnach benötigt man mit dem öffentlichen Verkehr von Thalwil an den Flughafen 25 Minuten – an den USZ-Standort im Zentrum dauert es eine Minute länger. Von Wetzikon aus sind es 33 Minuten bis zum Circle und 34 ins Zentrum. Ab Winterthur erreicht man den Flughafen innert 12 Minuten, während es bis zum USZ Zentrum 34 Minuten sind. Ab Küsnacht hält sich der zusätzliche Zeitaufwand mit drei Minuten in Grenzen.

Ambulant muss sich rechnen

Einen Haken hat die Zunahme der ambulanten Behandlungen indes für das USZ: Sie decken lediglich 95 Prozent der Kosten. Bei einem Umsatz von knapp 400 Millionen Franken 2019 sind es also 20 Millionen, die fehlen.

Dabei steht das USZ verglichen mit den anderen Spitälern im Kanton noch gut da. Im Schnitt liegt der Kostendeckungsgrad für die ambulanten Behandlungen bei 86 Prozent. Dass das USZ vergleichsweise glimpflich wegkommt, hat mit der grossen Zahl der Behandlungen zu tun.

Um das Problem zu beheben, fordert das USZ einen Systemwechsel. Eine Behandlung gilt heute als stationär, wenn der Patient im Spital übernachtet. Künftig sollen Spitäler auch ohne Übernachtung nach stationären Tarifregeln abrechnen können. So könnten die Spitäler den Krankenkassen Leistungen für Zusatzversicherte verrechnen, die bei der Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich wegfallen.

In einem ersten Schritt will man das für jene 15 Eingriffe erreichen, die aufgrund der Regelung «ambulant vor stationär» nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen.