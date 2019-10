Untersuchungshaft für Unfallfahrer

Ein junger Mann hat am vergangenen Samstagabend einen schweren Unfall verursacht. Als er mit seinem BMW in Dietikon auf die Gegenfahrbahn geriet, prallte er in das korrekt entgegenkommende Auto einer 42-Jährigen. Die Frau und ihre vierjährige Tochter wurden lebensgefährlich verletzt.

Der 20-jährige Lenker ist am Montag verhaftet worden, inzwischen wurde Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, weil die Gefahr von Absprachen bestehe, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft mitteilt.

Es bestehe der Verdacht, dass der Lenker sein Auto massiv beschleunigt und mit überhöhter Geschwindigkeit lenkte, bevor es zur Kollision kam. Die genau gefahrene Geschwindigkeit sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis hat gegen den Lenker ein Verfahren eröffnet unter anderem wegen Rasertatbestand und Körperverletzung. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt.

Verfahren gegen Beifahrer und Mieter

Neben der Untersuchung gegen den 20-Jährigen liess die Staatsanwaltschaft am Dienstag den Beifahrer sowie den Mieter des Unfallfahrzeugs verhaften. Nach der Befragung wurden die beiden aber wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen sie ein Verfahren wegen Unterlassung der Nothilfe und wegen Irreführung der Rechtspflege eröffnet.

Über den aktuellen Gesundheitszustand der verletzten Mutter und Tochter liegen der Zürcher Staatsanwaltschaft laut Mitteilung keine Informationen vor.