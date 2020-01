Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Kurz vor Mittag war am Freitag ein 70-Jähriger im Auto auf der Zürichstrasse von Mettmenstetten in Richtung Affoltern am Albis unterwegs. Plötzlich und aus noch unbekannten Gründen beschleunigte er sein Fahrzeug stark, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Kurz vor der Kreuzung Zürich-/Muristrasse kam der Mann rechts von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt unvermindert über die Wiese fort. Im Kreuzungsbereich kollidierte er dann mit dem Heck eines ersten Personenwagens. Sogleich prallte er mit viel Energie frontal in die Seite eines weiteren Fahrzeuges, wobei sich durch die Wucht des Aufpralls beide Fahrzeuge überschlugen und in der angrenzenden Wiese zum Stillstand kamen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Verletzte ins Spital gebracht

Der Unfallverursacher und eine beteiligte Person verletzten sich bei dem Unfall leicht bis mittelschwer. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Aufgrund des Unfalls musste die Zürichstrasse zwischen der betroffenen Kreuzung und dem Ortseingang Affoltern am Albis durch die örtliche Stützpunktfeuerwehr gesperrt werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat abgeklärt. (mcp)