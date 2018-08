Viele offene Lehrstellen im Kanton Zürich - Bewerber haben die Wahl

Mit den vielen offenen Lehrstellen, die die Bildungsstatistik des Kantons Ende Juli verzeichnete, setzt sich eine Entwicklung der letzten Jahre fort. Lehrverträge werden zunehmend später abgeschlossen, wie die Bildungsdirektion am Donnerstag mitteilte. Die Bereitschaft der Unternehmen, in die Ausbildung der Jugendlichen zu investieren, hält an. Allerdings wird es für Lehrbetriebe zunehmend schwieriger, ihre angebotenen Lehrstellen in gewünschter Weise und frühzeitig zu besetzen.

Offene Ausbildungsplätze gibt es vor allem im Detailhandel (270), in den Bereichen Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau (277), Friseurgewerbe und Schönheitspflege (220), Elektrizität und Energie (193), Gastgewerbe und Catering (190) sowie Sozialarbeit und Beratung (107). (mcp/sda)