Vier Verhaftungen bei Polizeikontrollen

Im Rahmen der Aktion zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität in den Gemeinden Dietikon und Schlieren wurden am Freitag mehrere Personen verhaftet. In Schlieren kontrollierten die Polizisten kurz nach 14 Uhr drei Insassen eines Personenwagens. Einer der Mitfahrenden hält sich illegal in der Schweiz auf. Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilt, wurde er verhaftet und der Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlung gegen das Ausländergesetz zugeführt. Es handelt sich um einen 29-jährigen Algerier.

Verdacht auf Drogenhandel

Kurz nach 16 Uhr überprüften die Polizisten in Dietikon die drei Passagiere eines Fahrzeugs mit Berner Kontrollschildern. Dabei stellten sie verschiedene Drogen und grössere Bargeldmengen sicher. Wegen Verdachts auf Drogenhandel wurden die drei Personen verhaftet und werden der Staatsanwaltschaft zugeführt. Es handelt sich um eine 48-jährige Schweizerin, einen 50-jährigen Philippiner und einen 35-jährigen Schweizer.

(ahu/Polizei)