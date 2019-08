Von schwindender Geduld und verletztem Stolz

Sust Statusbericht

Bericht zeigt enormen Aufwand für die Untersuchung des Absturzes

Beim Absturz am Piz Segnas nahe Flims verloren 20 Menschen ihr Leben. Noch immer arbeiten Ermittler an der Klärung des Unfalls. Weil keinerlei Aufzeichnungsgeräte an Bord waren, gestalte sich die Rekonstruktion des Unfallhergangs äusserst aufwendig, schreibt die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Die Zusammenarbeit der Piloten während des Unfallflugs kann nur basierend auf allgemeinen Merkmalen der beiden Personen analysiert werden.

Aus diesem Grund wird die Vorgeschichte der Besatzung rekonstruiert. Daneben wird wie üblich eine Abklärung der unmittelbaren Vorgeschichte, der Flugvorbereitung und des Gesundheitszustands der Besatzung vorgenommen. Auch analysiert wurden die Betriebsgrundsätze des Unternehmens, die Ausbildung der Besatzungen und die Führungsinstrumente des Flugbetriebs. Des Weiteren wurden Radardaten von 218 Flügen mit Ju-52-Flugzeugen der Ju-Air sichergestellt. Gesamthaft wurden über 40 Mobiltelefone, Digitalkameras und Speicherkarten an der Unfallstelle sichergestellt. Bei einigen der beschädigten Komponenten gelang es durch aufwendige Verfahren, Bild-/Tonaufnahmen des Unfallflugs und des Flugs am Vortag zu gewinnen, schreibt die Sust weiter. (lar)