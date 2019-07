Wanzen saugen in Massen ohne Feind

Derzeit wird in zahlreichen Medien über die Marmorierte Baumwanze berichtet – der Grund: Der wärmeliebende, aus Ostasien eingeschleppte Käfer hat sich vor allem im Hitzesommer 2018 explosionsartig vermehrt. Danach verkrochen sich die Wanzen den Winter über in Gartenhäuschen, Garagen und anderen Schlupflöchern. Und nun sind sie wieder da, in Massen und damit für viele sichtbar.

Die Wanzen richten bei Obst- und Gemüsebauern immer grössere Schäden an. Viele Medien titeln aber auf den stinkenden Geruch der Wanzen. Die «NZZ» etwa schrieb von einer drohenden «Stinkwanzen-Plage». Dabei ist der Gestank des fremdländischen, invasiven Käfers gar nicht das eigentliche Problem der Marmorierten Baumwanze. Denn auch diverse einheimische Wanzen, umgangssprachlich als Stinkkäfer oder Gauch bezeichnet, sondern ein übel riechendes Sekret ab. Und sie saugen ebenfalls Pflanzensäfte. Das zentrale Problem der asiatischen Wanze ist ein anderes: Sie hat hierzulande und in Europa (noch) keinen natürlichen Fressfeind, und ihre Bekämpfung ist praktisch aussichtslos.

Warten auf Samurai-Wespe

In den Städten Basel und Zürich ist inzwischen die Samurai-Schlupfwespe gesichtet worden, im Tessin erstmals im Jahr 2017. Die Wespe ist in der alten Heimat der Wanze der natürliche Feind. Im Sinne des Sprichwortes «Der Feind meines Feindes ist mein Freund» soll sie bei der Bekämpfung der schädlichen Marmorierten Baumwanze helfen. «Der Druck der Wanzen auf die Kulturen könnte so reduziert werden», sagt David Szalatnay von der Fachstelle Obst am Strickhof.

Nur: Bis sich ein Gleichgewicht zwischen der Wanze und ihrem Fressfeind eingestellt hat, dauere es zehn oder noch mehr Jahre. «Der Gegenspieler der Wanze muss sich zuerst auch ausbreiten.» Bis dahin sei mit grösseren Schäden zu rechnen, vor allem eben in besonders warmen Jahren.

«Es schmerzt, einfach zusehen zu müssen, wie Gemüse und Salate durch die Saugschäden als unverkäuflich deklassiert werden.»Walter Koch, Bio-Gemüsebaubetreiber Rathgeb in Unterstanmmheim

Manche Obstbauern versuchen, ihre Anlagen komplett mit Netzen einzuhüllen, um die Wanze fernzuhalten. Gegen Insektizide sind die Wanzen sehr robust, und in der Schweiz gibt es für Obstproduzenten laut Szalatnay kein zugelassenes Mittel – schliesslich sollen auch die Nützlinge geschont werden. Es gebe derzeit auch weltweit keine zufriedenstellende Lösung gegen die Marmorierte Baumwanze. Auch nicht in Norditalien, wo die Wanze ein sehr grosses Problem darstellt.

Birnen besonders betroffen

Gegen Herbst vermehrt sich das Insekt auch noch auf Maispflanzen, was besonders problematisch ist. Denn die dort aus den Eiern schlüpfenden Insekten überwintern dann und vergrössern somit die Wanzenpopulation im darauffolgenden Jahr zusätzlich. Beim Obst sind vor allem Birnen betroffen, aber auch Äpfel, Pfirsiche oder Trauben sowie diverse Beerenarten werden von den Wanzen befallen.

So sieht die junge Wanze aus, sie unterscheidet sich etwas von der Ausgewachsenen. Bild: mab

Letztes Jahr hat es laut Szalatnay auf einigen Obstbetrieben grosse Schäden gegeben, da in besonders trocken-heissen Sommern wie 2018 Wanzen mehr als eine Generation hervorbringen. Wie hoch die Schäden am Obst dieses Jahr ausfallen werden, sei im Moment noch schwierig abzuschätzen. Denn die durch die Einstiche der Wanzen verursachten Dellen und Verformungen in den Früchten sind erst später sichtbar. Nebst an Obst saugen die Käfer an weiteren etwa 200 Pflanzenarten.

«Problemlos konsumierbar»

Nebst den Fruchtgemüsen wie Gurken, Tomaten oder Peperoni in den Gewächshäusern befallen die Wanzen auch viele Freilandkulturen wie Salate, Blumenkohl oder Broccoli. Letzteres sei, sagt Walter Koch vom Bio-Gemüsebaubetrieb Rathgeb in Unterstammheim, «noch weniger bekannt». Auch hier seien die Schäden «besorgniserregend». Es schmerze, «einfach zusehen zu müssen, wie Gemüse und Salate durch die Saugschäden als unverkäuflich deklassiert werden», sagt Koch weiter. Und dies, obwohl diese Produkte mehrheitlich nur optische Mängel aufweisen und «problemlos konsumiert werden könnten».

Erkennbar ist die Wanze an den fünf weissen Punkten (links, gelb eingekreist). Bild: mab

Mit einem Staubsauger können die Wanzen abgesaugt werden, was aber laut Koch sehr aufwendig und praktisch nicht zu bewältigen sei. Der Einsatz von Netzen bei den Gewächshäusern sei zwar auch arbeitsintensiv. Doch das Einnetzen biete die Möglichkeit, den Zuflug der Wanzen während der Vegetationszeit abzuwehren.

Dabei bestehe aber das Risiko, dass das Pflanzenwachstum durch den Lichtverlust reduziert wird. Und durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit unter dem Netz steige die Gefahr von Pilzkrankheiten, «gegen die wir im Biolandbau kaum Bekämpfungsmöglichkeiten haben». Da die Wanzen ausserhalb der Gemüsekulturen überwintern, rechnet Koch ab Frühling bis auf Weiteres mit einem massiven Zuflug der Wanzen in diese Kulturen.

Schäden bis zu 70 Prozent

Die Bezirke Winterthur und Andelfingen seien Regionen, in denen es wie im restlichen Kanton Betriebe mit «grossen Schäden» habe. Das sagt Christof Gubler von der Fachstelle Gemüse am Strickhof. Letztes Jahr seien die Schäden teils bis zu 70 Prozent angestiegen, sodass Kulturen verfrüht beendet werden mussten. Wegen der kühlen Witterung im Frühling gebe es dieses Jahr zwar vermutlich keine zweite Generation. Doch wegen der letzten beiden warmen Jahre gebe es heuer besonders viele Wanzen.

Die erste Marmorierte Baumwanze in Europa wurde 2004 im Zürcher Seefeld gefunden, unweit des Chinagartens. Dort waren zuvor kaputte Dachziegel ersetzt worden. Es wird vermutet, dass in den Kisten mit den neuen Ziegeln aus China die schädliche Wanze unabsichtlich nach Zürich eingeschleppt wurde.