Weihnächtlicher Laternenglanz vom Bellevue bis zum Stadelhofen

Wäre die Bewilligung der Stadt Zürich eine Woche später eingetroffen, wäre es zu spät gewesen, sagt Rudolf Andres. Er ist Präsident der Vereinigung Bellevue und Stadelhofen. In ihr sind die dortigen Geschäfte vereinigt. Sie haben eine Weihnachtsbeleuchtung der Walliseller Firma CS Swiss GmbH ausgewählt. Mit der Herstellung wurde aber zugewartet, bis die Bewilligung tatsächlich vorliegt. Diese Woche ist sie nun eingetroffen. Und so reicht es gerade noch, die Beleuchtung rechtzeitig fertigzustellen und zu montieren. Wenn also am 21. November die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Bahnhofstrasse angeht, werden auch Stadelhofen und Bellevue in Adventsglanz erstrahlen.

Inspiration aus Paris

Die Beleuchtung ist schlicht. Sie besteht aus Lichtergirlanden, die zu Laternen geformt sind. Je drei Stück werden einen Mast zieren. Nachempfunden seien sie historischen Pariser Gaslampen, erklärt Andres. Montiert werden sie am Stadelhoferplatz, entlang des Sechseläutenplatzes und vereinzelt übers Bellevue verteilt.

Die Masten, an welche die Laternen gehängt werden, gehören den VBZ und dem EWZ. Sie hatten sich besorgt gezeigt, dass die dortigen Installationen beeinträchtigt werden könnten. Andres: «Es gab sehr vieles abzuklären.» Umso erfreuter zeigt er sich, dass es nun klappt.

Das Geld dafür hat die Vereinigung schon länger beisammen. Zunächst war sie mit einer spektakuläreren Projektidee an die Stadt gelangt. Es sollten Lichtergirlanden ins Astwerk von 16 Bäumen zwischen Bellevue und Stadelhoferplatz geflochten werden. Um sie zu schonen und auch aus Kostengründen, wären die Girlanden das Jahr über in den Bäumen gelassen worden.

Grün Stadt Zürich zeigte sich wenig erfreut. Bei der Installation könnten die Bäume verletzt werden, wurde befürchtet. Dann kam der Hitzesommer 2018, in welchem ein Viertel der neu gepflanzten Bäume am Sechseläutenplatz abstarb. Die verbliebenen sollten nicht zusätzlich gestresst werden. Das Bewilligungsgesuch für das Baumprojekt wurde abgelehnt.