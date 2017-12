Wohnung in Mehrfamilienhaus vollständig ausgebrannt

Die Polizei war am Samstagmorgen kurz vor 06.00 Uhr von einer Nachbarin alarmiert worden, dass es in einer Wohnung im Erdgeschoss brenne, wie aus einer Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei hervorgeht. Der Mieter der brennenden Wohnung konnte sich in Sicherheit bringen und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die übrigen Bewohner des Hauses wurden evakuiert und konnten später wieder ins Haus zurückkehren. Das Feuer sei nach rund einer halben Stunde gelöscht worden.

Brandursache unklar

Die Brandursache war zunächst nicht bekannt und wird durch die Brandermittler der Kantonspolizei Zürich untersucht. Der entstandene Sachschaden dürfte gemäss ersten Schätzungen 100'000 Franken weit übersteigen.

(ahu/Polizei)