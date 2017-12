Zürcher Katholiken geben Traum von eigenem Bistum nicht auf

Die Zürcher haben den Fonds ab 1990 geöffnet. Seither sind Mittel von knapp 1,2 Millionen Franken zusammengekommen. Nach dem Nein der Biberbrugger Konferenz im März 2017 interpretierte die Fraktion Oberland der Römisch-katholischen Synode des Kantons Zürich dies so, dass auch langfristig kein Bistum Zürich erwünscht sei. Ein Synodal und 21 Mitunterzeichner reichten daher ein Postulat ein. Darin wird der Synodalrat aufgefordert, zu prüfen, für welchen Zweck die angesparten Mittel des Bistumsfonds eingesetzt werden könnten.

Das Postulat wurde am Donnerstag jedoch deutlich und ohne grosse Diskussionen abgelehnt: Nur drei Synodale wollten das Postulat überweisen, 82 stimmten dagegen und 4 enthielten sich ihrer Stimme.

«Falsches Signal»

Synodalratspräsident Benno Schnüriger sprach von einem «falschen Signal», das ausgesendet werde, würde das Postulat überwiesen. «Damit würden wir signalisieren, dass unser Traum erledigt ist. Wir aber wollen weiter träumen», sagte er. «Wir halten an der Vision eines Bistums Zürich fest.»

Man habe lediglich ein Vorgeplänkel verloren. Sie seien jedoch davon überzeugt, dass das eigene Bistum langfristig noch immer eine Option sei. «Wir werden so lange dafür kämpfen, bis das Bistum Zürich Realität ist», versprach er. Schnüriger hofft mit einem neuen Bischof auf eine neue Dynamik in Fragen rund um ein Bistum Zürich. Ins gleiche Horn blies ein Synodal von Zürich-St. Konrad. Die Situation mit Chur und mit dem Bischof sei noch nicht geklärt. «Daher ist es obsolet, jetzt über das Geld zu sprechen», sagte er.

Huonder erhob Anspruch auf das Geld

Das Postulat sorgte bereits im Vorfeld für Aufsehen und hatte Konfliktpotenzial: Der Churer Bischof Vitus Huonder erhob Anspruch auf die rund 1,2 Millionen Franken aus dem Fonds.

«Es ist klar, dass das Bischöfliche Ordinariat keinen rechtlichen Anspruch auf die im Fonds enthaltenen Gelder hat, einen moralischen hingegen schon», hiess es in einem bischöflichen Schreiben. Nachdem das «Bistum Zürich» nicht mehr realisierbar erscheine, stelle sich die Frage, was mit dem Geld geschehen solle. Huonder schlug daher vor, je ein Drittel für Aufgaben in den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales zu verwenden. Unter «Kultur» fällt die Restauration des Bischöflichen Schlosses, für die 400'000 Franken verwendet werden sollten. Dieselbe Summe für «Bildung» soll an das Priesterseminar St. Luzi gehen.

Die restlichen 400'000 Franken sollen zwischen der Caritas Graubünden und den Abtreibungsgegner vom Verein Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind zu Gute kommen. (past/sda)