Zürcher Nashorn wird in Ruanda ausgewildert

Zusammen mit vier anderen Spitzmaulnashörnern aus europäischen Zoos wurde das Spitzmaulnashorn Olmoti am vergangenen Sonntag in den ruandischen Akagera-Nationalpark gebracht.

Die total fünf in europäischen Zoos aufgewachsenen Nashörner werden dort angesiedelt, um die genetische Basis der noch kleinen Population wieder eingeführter Nashörner zu vergrössern.

Olmoti kam Ende 2014 in Zürich zur Welt.

Grosser Schritt für Arten-Erhaltungsprogramm

Es ist die grösste Rückführung von Nashörnern aus Europa nach Afrika. Dies sei ein grosser Erfolg des Europäischen Erhaltungsprogramms (EEP) für bedrohte Arten und der involvierten zoologischen Gärten, teilte der Zürcher Zoo mit. Schon 2014 stand fest, dass die Spitzmaulnashörner Zürich verlassen werden und das damalige Afrikahaus eine neue Bestimmung erhält.

Olmoti reiste zuerst mit ihrer Mutter Samira im September 2015 in den Zoo- und Themenpark Flamingo-Land im Osten Englands. Von dort gings weiter in den Safaripark Dvur Králové in Tschechien, wo die fünf Nashörner zusammengewöhnt wurden.

Olmoti wird im Flamingo-Land in ihre Transportkiste gelockt.

(Zürcher Regionalzeitungen)