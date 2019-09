Zwei Personen nach Auseinandersetzungen verletzt

Gleich zwei Personen mussten nach Auseinandersetzungen im Kreis 4 in Zürich in der Nacht auf Sonntag ins Spital gebracht werden. Ein 25-jähriger Mann wurde mit einer Stichwaffe verletzt, einem anderen Mann ein Gegenstand an den Kopf geworfen.

Beim einen Vorfall kam es kurz vor 5 Uhr an der Langstrasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte. In der Folge verhaftete die Polizei zwei Männer im Alter von 16 und 22 Jahren.

Zuvor, um 1.30 Uhr, kam es an der Schöneggstrasse, zwischen Langstrasse und Schöneggplatz, zu einer Auseinandersetzung. Die Tatpersonen flüchteten, nachdem ein Mann durch einen Schlag mit einem Gegenstand am Kopf verletzt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen. (zeo/sda)