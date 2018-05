Zwei Zwangsversetzungen im Zürcher Stadtrat

Bei den Gesamterneuerungswahlen vom 4. März waren drei neue Stadträte gewählt worden. Bei dieser Zahl sei es fast nicht möglich gewesen, dass alle ihr Wunschdepartement bekämen, sagte Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) am Mittwoch vor den Medien.

Zwei der bisherigen Stadträte waren denn am Mittwoch über die Verteilung der Departemente sichtlich enttäuscht. Richard Wolff von der Alternativen Liste (AL) war bei seiner Wahl vor fünf Jahren zum Sicherheitsvorsteher gemacht worden - gegen seinen Wunsch, wie er am Mittwoch sagte.

Richard Wolff reagiert im Interview enttäuscht auf den Entscheid des Kollegiums. Video: sda

Inzwischen habe er das Sicherheitsdepartement «sehr gern bekommen». Nun wird er wieder gegen seinen Wunsch versetzt und zwar ins Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (TED). Grund dafür ist die Befangenheit von Wolff beim Dossier Koch-Areal, wie Corine Mauch sagte. Wolff musste vor knapp zwei Jahren das Dossier abgeben, da seine beiden Söhne im besetzten Koch-Areal verkehrten.

Ebenfalls gegen seinen Willen versetzt wird Filippo Leutenegger (FDP). Der heutige TED-Vorsteher muss ins Schul- und Sportdepartement wechseln. Eine Mehrheit des Gesamtstadtrats will das wichtige Dossier Verkehr nicht in bürgerlichen Händen lassen. Leutenegger verbarg denn auch sein Missfallen an diesem «politischen Entscheid» nicht, wie er sagte: Er nehme diesen Schritt zur Kenntnis, das Vertrauen habe aber gelitten. Er habe immer versucht, möglichst unideologisch zu agieren.

GLP neu im Stadtrat

Von den neu gewählten Stadträten übernimmt Andreas Hauri (GLP) das Gesundheits- und Umweltdepartement (GUD). Er hatte bereits im Vorfeld der Wahlen klar gemacht, dass ihn dieses Departement reizen würde. Die GLP ist mit Hauri erstmals in der Zürcher Stadtregierung vertreten.

FDP-Magistrat Filippo Leutenegger verliert das Tiefbaudepartement und damit das Verkehrsdossier. Neu ist er für Schule und Sport zuständig. Video: sda

Karin Rykart (Grüne) wird neue Sicherheitsvorsteherin. Dies sei vielleicht auf den ersten Blick eine Überraschung, sagte Rykart. Sie habe aber unter anderem Kriminologie studiert und damit eine gewisse Affinität. Wie bereits im Vorfeld gemunkelt, übernimmt der neu gewählte Michael Baumer (FDP) die Industriellen Betriebe von Andres Türler (FDP).

Keinen Wechsel gibt es bei den Stadträten Raphael Golta (SP), André Odermatt (SP) und Daniel Leupi (Grüne). Golta bleibt Vorsteher des Sozialdepartements, Odermatt Vorsteher des Hochbaudepartements und Leupi Vorsteher des Finanzdepartements. Bereits klar war nach den Wahlen die Besetzung des Stadtpräsidiums: Es bleibt bei Corine Mauch (SP).

Corine Mauch äussert sich im Interview zu den Gründen für diesen ungewöhnlichen Schritt und sagt, wie sie die Enttäuschten wieder beruhigen will. Video: sda

(pst/sda)