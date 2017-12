Zwei jugendliche mutmassliche Einbrecherinnen verhaftet

Die Kantonspolizei konnte am Donnerstagnachmittag zwei jungendliche Frauen verhaften, welche verdächtigt werden, wiederholt Einbrüche versucht zu haben. Die Polizisten beobachteten im Kreis 10 in Zürich kurz vor 14 Uhr zwei junge Frauen, die sich in einem Wohnquartier verdächtig verhielten. Sie kontrollierten die beiden, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilt.

Weitere Abklärungen ergaben, dass die jugendlichen Frauen sich zuvor Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verschafft hatten, indem sie die verschlossene Eingangstüre mit einem Werkzeug öffneten. Dort versuchten sie mehrfach, die Wohnungstüren aufzubrechen, um in die Wohnungen zu gelangen. Dadurch entstand Sachschaden an den Türen. Das Einbruchswerkzeug hatten die Frauen noch auf sich. Sie wurden verhaftet.

Beide Jugendliche halten sich illegal in der Schweiz auf

Weiter stellten die Fahnder fest, dass beide Frauen wegen verschiedener vergangener Delikte mit einer Einreisesperre für die Schweiz belegt sind. Bei der Polizei sagten beide aus, dass sie von der Einreisesperre Kenntnis hätten. Eine der Frauen gab auch die Einbruchsversuche zu. Sie werden der Jugendanwaltschaft zugeführt. Es folgen nun Ermittlungen, ob die beiden jungen Frauen für weitere Delikte in Frage kommen. Bei den Verhafteten handelt es sich um zwei 15-jährige Frauen aus Serbien.

(ahu/Polizei)