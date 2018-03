Eine Wahl für die Werbung

Eigentlich versprüht die Trafohalle Baden zünftig Industriecharme. Am Fernsehen wirkte die Location der Miss Schweiz-Wahl 2018 allerdings wie ein Zwitter aus Laufsteg und Baustelle. Etwas «shabby chic» mag zwar gerade im Trend sein, aber das Bühnendekor aus blinkenden Neonröhren konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Miss-Schweiz-Wahl nach dreijähriger Pause in einer gehörigen Selbstfindungskrise steckt. Pausenlos versuchte Moderator Patrick Hässig die Wichtigkeit einer Schönheitskönigin für das Land zu betonen, scheinbar ohne allerdings selbst wirklich zu glauben, dass das Relikt aus goldenen TV-Zeiten gerade wieder auferstehen würde.

Schon in der Pre-Show auf Teleclub Zoom zeigte sich, dass die künftige Miss Schweiz als wandelnde Litfasssäule für Werbezwecke dienen muss. Moderatorin und Ex-Miss Schweiz Dominique Rinderknecht kannte zwar in den Kurzinterviews alle Stylisten (und die dazugehörenden Beautysalons) mit Namen, jene der Kandidaten wusste sie aber offenbar nicht. Sie setzte deshalb auf die Taktik der allgemeinen Ansprache: «Dörf ich dich gschwind fröge?». Das Interesse der Ex-Miss und ihrer Partnerin Tamy Glauser galt denn auch in den ersten Sendeminuten der Hauptshow auf Sat.1 viel mehr den eigenen Smartphones, als dem Bühnenprogramm.

Die Show war einfach gestrickte TV-Kunst. Hier etwas Abendkleid, da ein Bikini - dazwischen drei nette Worte der Kandidatinnen. Um den Stylisten hinter der Bühne Zeit zu geben dehnten die TV-Produzenten die Show mit Werbeblöcken und vorproduzierten Beiträgen in die Länge. Auch hier wieder: Die Miss Schweiz als Werbeträgerin. Im Social Media-Workshop lernen die jungen Frauen, sich und eine Uhr auf Instagram in Szene zu setzen. Beim Werbedreh wird dem Publikum mehrmals dasselbe Parfum gezeigt - ergänzt durch einen immergleichen Satz. «Ich setze alles auf Purpur», sprachen die Kandidatinnen in die Kamera - wahlweise mit Dialekten aus Spreitenbach, der Westschweiz oder dem Tessin. «Zukünftige Bond-Girls», nannte der Moderator das.

Patrick Hässig moderierte meist souverän, manchmal aber gar hemdsärmelig. «Nehmt sie doch etwas in den Arm», forderte er etwa die Verwandtschaft von Mercedes Klingelfuss auf, als die Rapperswilerin nach der ersten Runde ausschied. Wohlweislich hatten die TV-Macher hinter die Hocker mit den Kandidatinnen jeweils zwei Familienmitglieder als flankierende Massnahme gestellt, damit diese händchenhaltend der Entscheidung entgegenfiebern und Emotionen auffangen konnten.

«Es geht um die Wurst heute Abend, also die Miss Schweiz-Krone!» Teleclub-Programmchefin Claudia Lässer beschrieb vor dem Finale treffend, wie man in der Schweiz Cervelatprominente wird. Die Vorstellung eines glamourösen Lebens wird sich kaum erfüllen. Die Träume von jungen Frauen verschwinden hinter Werbebotschaften. Dass man am Charakter der neuen Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer (19 aus Spreitenbach) noch arbeiten kann, heisst nichts anderes, als sie für die eigenen Produkte passend zu machen. «Den Hollywood-Namen bringt sie schon mit», meinte Jurymitglied Jonathan Schächter während der Sendung und ergänzte belustigt: «Die heissen ja heute alle so - Milky Diamond oder Golden Delicious». Es passt ins Bild der Wahl 2018, dass er die neue Miss so mit einer Drag Queen und einer Apfelsorte verglich. (zuonline.ch)