Darüber wird im Kanton Zürich abgestimmt

Haben Sie schon abgestimmt? Es bleiben nur noch wenige Tage bis zum Abstimmungssonntag am 9. Februar. Wer per Briefpost abstimmen will, sollte die Unterlagen spätestens am Wochenende vor dem Urnengang ausfüllen. Da die Rücksendecouverts der Wahlunterlagen in vielen Gemeinden als B-Post frankiert sind, muss das Wahlcouvert spätestens am Dienstag, 4. Februar, in den gelben Briefkasten gesteckt werden. Wer diesen Termin verpasst, muss am Abstimmungswochenende in einem Wahllokal vorbei.

Drei Themen, vier Vorlagen

Im Kanton Zürich stimmen die Bürgerinnen und Bürger über drei Themen ab, wobei beim einen Bereich gleich zwei Initiativen vorliegen. Es geht umd das Taxigesetz, das Tunnel- und Tramprojekt Rosengarten in Zürich sowie die beiden Steuervorlagen, die Entlastungsinitiative der Juso sowie die Mittelstandsinitiative der Junglieberalen.

Überblick über die Parteiparolen

Wer sich fürs Ausfüllen des Stimmzettels gerne an den politischen Parteien orientiert, sieht hier die Parolen aller Parteien auf einen Blick (nach rechts scrollen, um alle Parteien zu sehen):

Das Wichtigste zu den vier kantonalen Vorlagen in Kürze:

Das neue «Gesetz über den Personentransport mit Taxis und Limousinen» regelt das Taxiwesen im ganzen Kanton einheitlich, bisher gibt es in einzelnen Gemeinden unterschiedliche Bestimmungen. Die Vorlage wird auch «Lex Uber» genannt, da auch Fahrten über den Onlinedienst Uber geregelt werden. Die Fahrer müssen sich neu elektronisch anmeldetn und ihre Fahrzeuge kennzeichnen. Das soll Schwarzarbeit verhindern. Die Gegner warnen vor zu viel Auflagen und Einschränkungen.

Bis zu 56'000 Fahrzeuge brausen täglich über die Rosengartenstrasse in der Stadt Zürich, mitten durch ein Wohnquartier. Ein Grossprojekt soll die Situation entschärfen: Für 1,1 Milliarden Franken soll ein Tunnel für den Strassenverkehr gebaut werden, damit oberirdisch Platz fürs Tram entsteht.

Die Juso, die Jugendlichen der Sozialdemokraten, haben eine Initiative eingereicht, mit der die Steuerlast für einen Teil der Bürgerinnen und Bürger gesenkt werden soll. Die «Entlastungsinitiative» will tiefe und mittlere Einkommen bis rund 120'000 Franken wengier stark besteuern. Gleichzeitig soll die Steuerprogression verschärft werden, damit hohe Einkommen mehr bezahlen müssen: Statt nur bis zu 13 Prozent wie bisher soll die Progression neu bis zu 17 Prozent ansteigen. Hohe Einkommen würden daruch bis zu einem Drittel stärker besteuert.

Die «Mittelstandsinitiative» der Jungliberalen will die Steuern auf breiter Front senken – bei den tiefen Einkommen sollen mehr Bürgerinnen und Bürger ganz befreit werden, der Mittelstand soll weniger bezahlen weill der Steuertarif gestreckt wird. Die Reichsten sollen ebenfalls profitieren, weil die höchste Progressionsstufe, der 13-er, ganz abgeschafft wird. Der Kanton schätzt, dass bei einer Annahme der Mittelstandsinitiative Kanton und Gemeinden über 700 Millionen Franken pro Jahr weniger einnehmen würde.

