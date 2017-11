Drogenkurierin verhaftet und Kokain sichergestellt

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fiel ihren Beamten bei der Grenzkontrolle eine junge Frau auf, die der Einfuhr von Betäubungsmitteln verdächtigt wurde. Sie musste sich daraufhin einer umfassenden Kontrolle unterziehen, bei der in einem bildgebenden Verfahren zahlreiche Fingerlinge in ihrem Magen-Darm-Trakt zum Vorschein kamen. Beim Inhalt handelt es sich um rund 700 Gramm Kokain, das durch die Kantonspolizei sichergestellt wurde. Die 24-jährige Peruanerin reiste von Buenos Aires via Sao Paulo nach Zürich, von wo aus sie das Endziel Mailand verfolgte. Sie wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. (ani/Kapo ZH)