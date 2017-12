Frau im Föhnsturm verletzt, drei Boote gesunken

Am Sonntagnachmittag musste die Stadtpolizei Zürich wegen des Unwetters bis in die späteren Abendstunden rund ein Dutzend Mal ausrücken. In Zürich-Tiefenbrunnen wurden aufgrund der starken Winde ein Motor- und drei Segelschiffe von den Bojen gerissen. Drei der Schiffe sanken auf den Seegrund und werden nun von der Wasserschutzpolizei mit Spezialgeräten geborgen.

Von Bauabschrankung verletzt

Um 16.00 Uhr meldeten Passanten der Notrufzentrale der Stadtpolizei, dass an der Birmensdorferstrasse eine Frau unter einer umgestürzten Bauabschrankung begraben worden sei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Verletzte bereits von Passanten ins Spital gebracht worden. Polizeiliche Abklärungen ergaben, dass die Frau mit einem Rollator auf dem Trottoir unterwegs gewesen war, als eine heftige Windböe eine rund 30 Meter lange Baustellenabschrankung zum Umstürzen brachte und die Frau unter sich begrub. Gemäss Auskunft der Ärzte erlitt sie mittelschwere Verletzungen am Oberkörper und musste hospitalisiert werden.

Die weiteren Einsätze der Stadtpolizei betrafen Meldungen von umgestürzten Bauabschrankungen und heruntergestürzte Ästen, ohne dass jemand verletzt worden war.

(ani/Stapo Zürich)