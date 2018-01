Grosser Sachschaden nach Christbaumbrand

Der Christbaum brannte kurz nach 23 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses «explosionsartig nieder», wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Obwohl die Bewohnerin den Brand mit Wasser löschen konnte, entstand in der Wohnung grosser Russ- und Rauchschaden. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar.

Die Kantonspolizei rät dringend davon ab, die Kerzen der mittlerweile stark ausgetrockneten Christbäume und Adventskränze nochmals anzuzünden. (sda)