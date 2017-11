Nach Streit auf der Motorhaube mitgefahren

Wie die Kantonspolizei mitteilt, kam es gemäss bisherigen Erkenntnissen um Mitternacht in der Nacht auf Dienstag an der Hörnlistrasse in Dübendorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und einem Mann.

Mann schwer verletzt, Frauen festgenommen

Die beiden Frauen aus Deutschland beabsichtigten mit einem Personenwagen zu flüchten wobei der Mann unvermittelt auf die Motorhaube sprang. Die 25-jährige Lenkerin setzte den dunklen Audi daraufhin in Bewegung und fuhr mit der 21-jährigen Beifahrerin Richtung Zürich. Während rund fünf Kilometern konnte sich der 33-jährige Türke am Fahrzeug festhalten. Bei der Verzweigung Winterthurer/Friedrichstrasse fiel er auf die Strasse und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Spital gebracht. Die beiden Frauen meldeten sich anschliessend bei der Regionalwache Oerlikon, wo sie festgenommen wurden.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung und der genaue Hergang sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft IV geführt werden.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die in Zusammenhang mit diesem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (ani/Kapo ZH)