Pyrotechnik und Angriffe gegen die Polizei nach Fussballspiel

Nachdem während des Fussballspiels zwischen dem FC Zürich und dem FC St. Gallen von gestern Samstagabend diverse pyrotechnische Gegenstände gezündet worden waren, verlief die Auslassphase nach Spielende vorerst friedlich.

Randale auf dem Weg zum Bahnhof

Die Fans des FC St. Gallen wurden mit mehreren Bussen der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich zum Extrazug am Bahnhof Altstetten gebracht. Dabei wurden jedoch bei zwei Bussen mehrere Scheiben beschädigt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Am Bahnhof Altstetten bestiegen die Fans den Extrazug. Unvermittelt verliessen mehrere vermummte Personen den Zug dann wieder und griffen die anwesende Polizei durch Würfe von Steinen, Flaschen und Böllern an. Ebenfalls wurden die Einsatzkräfte mit Paintball ähnlichen Farbkugeln beschossen.

Die Polizei musste Gummischrot und Reizgas einsetzen. Drei Einsatzfahrzeuge der Stadtpolizei wurden durch Steinwürfe beschädigt. Auch an der Infrastruktur des Bahnhofs enstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. (ani/Stadtpolizei Zürich)