Toter im Hotel: Mutmasslicher ­Täter gefasst

Wie die Kantonspolizei mitteilt, hat sie am Samstagabend einen 39-jährigen Brasilianer festgenommen. Er steht im Verdacht, den Mann getötet zu haben, dessen Leiche am Freitagnachmittag in einem Businesshotel im Zürcher Albisrieden gefunden wurde. Der mutmassliche Täter wurde an seinem Wohnort festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die Hintergründe und das Motiv der Tat werden weiter untersucht.

Beim Opfer handelt es sich gemäss der portugiesischen Boulevardzeitung «Correio da Manha» um einen Friseur, der mit mehreren portugiesischen Prominenten arbeitete, unter anderem mit Cristiano Ronaldo. Wie der Fussballer soll das Opfer von der Insel Madeira stammen. Der Mann lebte seit zwei Jahren in Zürich und hielt sich seit einer Woche im Zürcher Hotel auf. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass es sich beim Opfer um einen portugiesischen Staatsangehörigen handelt, macht aber keine weiteren Angaben.

Laut einem Bericht von «20 Minuten» fand eine Reinigungskraft die Leiche in einem Zimmer, das voller Blut gewesen sei und in dem es stark nach Alkohol gerochen habe. Das Opfer sei erstochen worden. Vor dem grausigen Fund sollen sich Hotelgäste bei der Reception über Lärm aus dem Zimmer des Opfers beschwert haben.