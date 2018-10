Vermisster Pilzsammler in Wald gefunden

Am frühen Nachmittag ging laut einer Mitteilung bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass ein 88-jähriger Mann, welcher am Vormittag in den Wald ging um Pilze zu sammeln, nicht zurückgekehrt sei.

Mehrere Patrouillen, die Angehörigen sowie eine Diensthundeführerin standen im Einsatz. Als der Mann nach einiger Zeit immer noch nicht aufgefunden werden konnte, wurde zusätzlich ein Helikopter zur Unterstützung beigezogen. Die Luftwaffe unterstützte die Suchmannschaft mit einem Superpuma, welcher mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist.

Kurze Zeit später konnte der vermisste Mann vom Helikopter aus im Unterholz lokalisiert werden. Der unterkühlte Rentner wurde mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren. (zuonline.ch)