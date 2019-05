Viel Arbeit für die Polizei in der Nacht auf Sonntag

Die Beamten der Stadtpolizei Zürich hatten keine ruhige Nacht auf Sonntag. Auf Stadtgebiet kam es zu verschiedenen Streitereien und Sachbeschädigungen.

Die Chronologie einer ereignisreichen Nacht:

23.45 Uhr: Zwei Gruppen von je ungefähr 20 Personen gehen am Sechseläutenplatz aufeinander los. Es kommt zu Tätlichkeiten. Eine Person, ein 15-jähriger Jugendlicher, wird durch einen scharfen Gegenstand am Hals verletzt und muss mit der Sanität ins Spital gebracht werden.

01:35 Uhr: Eine Polizeipatrouille bemerkt eine Gruppe von vier Männern, die an der Brauerstrasse im Kreis 4 in eine heftige, erst verbale Auseinandersetzung geraten. Plötzlich gehen zwei Männer der Gruppe aufeinander los, wobei einer den anderen gegen eine Fensterscheibe stösst, die dabei zu Bruch geht. Die Polizisten müssen Pfefferspray einsetzen, um die Kontrahenten zu trennen. Zwei Männer im Alter von 26 und 29 Jahren werden verletzt und müssen in Spitalpflege gebracht werden.

03:55 Uhr: Eine Gruppe von rund 10 Personen belästigt eine Frau an der Dienerstrasse, ebenfallls im Kreis 4. Ein 26-jähriger Mann stellt sich dazwischen und will die Frau beschützen. Dabei wird er durch die Gruppe angegriffen und am Arm durch ein Messer verletzt. Den Angreifern gelingt die Flucht. Der Verletzte wird in ein Spital gebracht.

08:35 Uhr: Die Einsatzzentrale der Stadtpolizei erhält die Meldung über mehrere versprayte Reisecars an der Turbinenstrasse im Kreis 5. Eine Patrouille rückt aus und klärt mögliche Hinweise auf eine Täterschaft.