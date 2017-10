Auf Luthers Spuren durch Sachsen-Anhalt

«Sachsen-Anhalt» war zur Zeit der Wende von 1989 wohl für die meisten Zeitgenossen ein Fremdwort. Das Land hatte nur kurz, von 1946 bis 1952, existiert. 1990 erlebte es nur deshalb seine Wiedergeburt, weil die deutsche Wiedervereinigung sehr schnell umgesetzt werden musste.

Daher hatte die Idee politisch keine Chance, aus der ehemaligen DDR vier statt fünf Bundesländer zu schaffen unter Verzicht auf das heterogene Sachsen-Anhalt. Dieses musste nun «auf der Suche nach einer neuen Identität» so viele Gegensätze wie kaum eine andere Region in Ostdeutschland miteinander vereinen, wie die «Süddeutsche Zeitung» damals schrieb. 27 Jahre später ist das alles Schnee von gestern.

Das Bundesland hat seine Identität gefunden, wobei ihr eine zentrale Figur der deutschen Geschichte kräftig geholfen hat: Martin Luther. Sachsen-Anhalt hat sich als «Ursprungsland der Reformation» entdeckt. Schliesslich hat Luther nach seiner Studienzeit im heutigen Thüringen die Reformation in Wittenberg losgetreten. 500 Jahre danach ist die Bronzetüre der dortigen Schlosskirche mit Luthers 95 Thesen weltweit bekannt.

Zu Beginn des Reformationsjahrs Ende Oktober 2016 wurde das 360-Grad-Panorama von Yadegar Asisi eröffnet, das nach einem halben Jahr bereits 120‘000 Besucher aufwies. Das 15 Meter hohe und 75 Meter lange Werk zeigt das bunte Treiben der Menschen in der Umbruchzeit vor 500 Jahren.

Von Wittenberg nach Eisleben

Das Panorama steht am anderen Ende der Altstadt als die Schlosskirche. Dazwischen reihen sich die Stätten auf, die mit Luther in Verbindung stehen: Das Collegium Augusteum mit dem Lutherhof, dem Lutherhaus und gleich danach das Melanchtonhaus sowie die ehemalige Universität, die Leucorea.

Über den Holzmarkt gelangt man zur Stadtkirche St. Marien, der «Mutterkirche der Reformation», in der Luther über 2000 Predigten hielt und die ehemalige Nonne Katharina von Bora heiratete. Auf der Westseite öffnet sich eine kleine Gasse zum Marktplatz mit dem repräsentativen Rathaus, davor zwei mächtige Denkmäler für Luther und Philipp Melanchthon aus dem Jahr 1817. Gegenüber dem Rathaus steht das Haus des kurfürstlichen Hofmalers Lucas Cranach des Älteren und der Hof mit seinen Arbeitsräumen. Von Cranach stammen viele Bilder mit Reformationsbezug.

Ein zweites Zentrum der Reformation ist Eisleben. Hier wurde Luther 1483 geboren, hier starb er 1546. Das Geburts- und das Sterbehaus gehören zur Stiftung «Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt» (wie das Luther- und das Melanchtonhaus in Wittenberg) und sind als sehenswerte Museen eingerichtet. Dazu kommen die Taufkirche St. Petri-Pauli sowie die Marktkirche St. Andreas. Im Zentrum des gemütlichen Städtchens stehen zahlreiche restaurierte Bürgerhäuser, teils aus der Renaissance. Darin zeigt sich der einstige Reichtum, der vom Kupferschieferbergbau in der Gegend herrührt.

Traumatisiertes Magdeburg

Dass die Reformation auch eine tragische Seite hatte, musste die heutige Landeshauptstadt Magdeburg auf schreckliche Weise erfahren: Nachdem die Stadt 1524 lutherisch geworden war und 1551 eine Belagerung durch kaiserliche Truppen überstanden hatte, waren diese unter Tilly 1631 erfolgreich.

Magdeburg wurde fast völlig zerstört und entvölkert durch das grösste Massaker des Dreissigjährigen Kriegs. Damit nicht genug: 414 Jahre später zerstörten alliierte Bomber 80 Prozent der Altstadt. Das ebnete der DDR-Führung den Weg zum Aufbau einer «sozialistischen Musterstadt».

Dem Besucher fallen zunächst zwei ungewöhnlich breite, sich kreuzende Verkehrsachsen auf, welche das Zentrum strukturieren: Der Breite Weg und die Ernst-Reuter-Allee. Hat man sich erst mal daran gewöhnt, freundet man sich schnell an mit dem zweimal wiederauferstandenen Magdeburg.

Prunkstück ist der von Kaiser Otto I. 955 veranlasste Dom, der nach einem Brand ab 1209 als gotische Kathedrale nach französischem Vorbild neu errichtet wurde. Auf der andern Seite des riesigen Domplatzes steht der Landtag, dahinter die Grüne Zitadelle von Friedensreich Hundertwasser und in Richtung Elbe das Kunstmuseum Kloster Unserer Lieben Frauen.

Danach gelangt man ins Marktviertel mit dem Alten Markt, dem Magdeburger Reiter und dem Alten Rathaus. Dort steht der andere Otto: Das Denkmal für Bürgermeister Otto von Guericke, der die zerstörte Stadt ab 1646 32 Jahre lang regierte und als Physiker die Vakuumluftpumpe entwickelte. Auf der hinteren Seite des Doms befindet sich das Gründerzeitviertel mit prächtigen Villen, deren Fassadenschmuck auf den Historismus verweist. Erstaunlich, was aus dieser Stadt, die auch noch in DDR-Zeiten gelitten hat, geworden ist!

Halle – Salz in der Suppe

Ein bisschen gelitten hat auch Halle – als es 1990 sein Ziel, Landeshauptstadt zu werden, knapp verfehlte. Dafür ist seine Altstadt intakter als jene von Magdeburg. Die fünftürmige Silhouette des Marktplatzes ist Halles Markenzeichen: 84 Meter hoch ist der Rote Turm, ein Glockenturm. Gegenüber steht die Marktkirche mit vier Türmen, von denen zwei mit einer Brücke verbunden sind, von der aus man die Altstadt schön überblickt.

Auch wenn das DDR-Regime viel wertvolle Bausubstanz zerstören liess – der durch Salzgewinnung und -handel erarbeitete Reichtum spiegelt sich noch heute im Stadtbild. Das Salinemuseum zeugt davon, aber auch die Neue Residenz, der Dom oder die Moritzburg. 1514 zog Kardinal Albrecht von Brandenburg dort ein, als Erzbischof von Magdeburg. Ihm sandte Martin Luther seine 95 Thesen, bevor er sie in Wittenberg veröffentlichte. 23 Jahre später verliess der Kardinal Halle, das mittlerweile lutherisch geworden war.

So hat auch Halle Anteil am Reformationsjubiläum, zumal dort Luthers Leichnam eine Nacht lang aufgebahrt war und ihm die Totenmaske abgenommen wurde, die in der Marktkirche zu besichtigen ist. Doch die Stadt hat dem Besucher mehr zu bieten: etwa die 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra im Landesmuseum für Vorgeschichte, das Geburtshaus von Georg Friedrich Händel, wo über 700 historische Musikinstrumente ausgestellt sind, die Frankeschen Stiftungen mit ihrer Kunst- und Naturalienkammer oder der Stadtgottesacker, ein beeindruckender Renaissance-Friedhof.

Einen Besuch wert ist auch die wieder auferstandene Halloren Schoko­la­denfabrik, die älteste in Deutschland, mit ihrem Museum. Nicht zu vergessen die Saale, welche die mit 26 Parkanlagen grünste Stadt Deutschlands durchfliesst.

Diese Seite ist das Resultat einer von Sachsen-Anhalt Tourismus organisierten individuellen Pressereise.

