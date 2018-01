Auto stürzt aus Parkhaus

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wollte ein 55-jähriger Mann kurz vor 18.30 Uhr sein Auto im 2. Obergeschoss eines Parkhauses an der Binzmühlestrasse parkieren. Aus noch unbekannten Gründen verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach die Leitplanke und stürzte rund acht Meter in die Tiefe. Der Mann konnte sich selber aus dem Auto befreien und wurde mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallursache wird nun durch den unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei abgeklärt. (lm)