Unbekannte zünden Abfallsäcke an

Am Sonntagmorgen haben Unbekannte in Zürich mehrere Container und Abfallsäcke angezündet. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, erhielt sie zwischen 5.30 Uhr und 6.15 Uhr mehrere Meldungen wegen Brandstiftung an der Flüela- und Spiserstrasse im Stadtkreis 9. Alle Brände konnten von Schutz & Rettung Zürich gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Stadtpolizei Zürich sucht Personen, die Angaben zu den Vorfällen im Kreis 9 machen können.