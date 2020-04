Am 24. März 2020 tagt die Uefa erneut und will einen überarbeiteten Rahmenkalender beschliessen. Dabei sollen verschiedene Modelle und Szenarien diskutiert werden, wie die Champions League und die Europa League beendet werden. Zur Erinnerung: Der FC Basel ist in der Europa League dabei.

(Bild: AP/Thanassis Stavrakis)