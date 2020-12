Kehrtwende bei Corona-Schulden – Ueli Maurer beerdigt seine Sparpläne Im Frühling drängte Finanzminister Ueli Maurer (SVP) auf einen raschen Schuldenabbau. Jetzt schwenkt er auf einen moderaten Kurs um. Das Finanzdepartement wälzt sogar die Idee, das Schuldenkonto einfach auf null zu stellen. Christoph Lenz

Früher ein finanzpolitischer Falke, jetzt eher eine Krähe: Bundesrat Ueli Maurer. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Mit den offenen Rechnungen befassen wir uns Ende Jahr, sagte der Bundesrat im Sommer; dann werde man die Folgen der Corona-Pandemie auf die Bundeskasse besser kennen, dann werde man entscheiden, wie die Schulden zu tilgen seien.

Das Jahr endet nun schneller und – vor allem – schlimmer als angenommen. Am Vorabend eines neuen Teil-Lockdown schnürt die Bundesverwaltung bereits neue Hilfspakete. Auch der Ruf nach einer zweiten Runde der milliardenschweren Covid-Kredite für KMU wird immer lauter. Die finanzpolitische Perspektive: ungewisser und finsterer denn je.

Trotzdem wird der Bundesrat am Freitag ein erstes Mal darüber diskutieren, wie er mit den Schulden umgehen will, die durch die ausserordentlichen Ausgaben von rund 18 Milliarden Franken dieses Jahr entstehen.

Maurer will weder Sparpakete noch Steuererhöhungen

Der Vorschlag von Finanzminister Ueli Maurer, der sich in der Krise immer wieder als finanzpolitischer Falke gab, ist dabei erstaunlich mild, wie Recherchen zeigen.

Maurer will weder Sparpakete noch Steuererhöhungen. Auch seine Idee, die Gewinnausschüttungen der Nationalbank für den Schuldenabbau zu verwenden, was den Druck auf den übrigen Haushalt erhöht hätte, hat Maurer inzwischen fallen gelassen.

Sein Vorschlag für die Bundesratssitzung vom Freitag gleicht vielmehr einem Weiter-wie-bisher. Maurer schlägt dem Bundesrat vor, die Corona-Neuverschuldung aus diesem Jahr über die nächsten 15 Jahre durch die ordentlichen Kreditreste im Bundeshaushalt abzutragen.

Wie das geht? Jedes Jahr gibt die Verwaltung rund eine Milliarde Franken weniger aus, als das Parlament bewilligt hat. Über 15 Jahre sollen so 15 Milliarden Franken zusammenkommen. Das entspricht genau dem Fehlbetrag, der Ende Jahr aufgrund der ausserordentlichen Corona-Ausgaben auf dem sogenannten Amortisationskonto erwartet wird.

Eine solche Regelung setzt allerdings eine Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes voraus. Denn die Schuldenbremse schreibt eigentlich vor, dass neue Schulden innert sechs Jahren kompensiert werden müssen.

Bauern und Armeefreunde können aufatmen

Ein so rapider Schuldenabbau würde allerdings Nachteile und Risiken bergen. Harte Sparmassnahmen wären unumgänglich. Der Bund müsste primär dort kürzen, wo Gestaltungsspielraum besteht: bei der Landwirtschaft, der Armee, der Bildung und der Entwicklungshilfe. Die Opfer wären sehr einseitig verteilt.

Hinzu kommt, dass eine harte Sparpolitik die volkswirtschaftliche Erholung gefährden könnte. Ganz zu schweigen von der Bewältigung der nächsten Pandemie-Phase.

Der Bundesrat wird am Freitag dennoch auch Alternativen besprechen. Das Finanzdepartement hat etwa auch geprüft, ob der Negativsaldo auf dem Amortisationskonto einfach auf null gestellt werden könnte. Damit wäre jeder Druck für den Schuldenabbau weg.

Der Trick mit dem Schuldenschnitt

Eine andere Variante sieht vor, die Corona-Schulden mit dem hohen Überschuss auf dem sogenannten Ausgleichskonto zu decken. Auf dem Ausgleichskonto verbucht der Bund seit Einführung der Schuldenbremse die strukturellen Überschüsse. Der Stand belief sich Ende 2019 auf 28,5 Milliarden Franken. Es wäre ein buchhalterischer Schuldenschnitt.

Im Parlament hat diese Idee einige Sympathisanten. CVP-Finanzpolitiker Peter Hegglin findet den 15-Jahre-Plan von Maurer zwar prüfenswert. Er regt aber auch an, einen Teil der Corona-Schulden über das Ausgleichskonto aufzufangen und nur den Rest in den künftigen Jahren zu amortisieren. Die Vorteile liegen für Hegglin auf der Hand: «Wir könnten den Spardruck reduzieren, um in einer fragilen Zeit nicht negative Wirtschaftsimpulse auszusenden. Zudem kämen wir darum herum, die bewährte Schuldenbremse anzutasten.»

Auch die Linke ist mit Maurers 15-Jahre-Schuldenplan grundsätzlich einverstanden. «Wir wollen keinen Schuldenabbau mitten in der Pandemie, grundsätzlich sind genügend Mittel da», sagt SP-Finanzpolitikerin Barbara Gysi. Auf die weitere Sicht sei es aber wichtig, auch die Einnahmenseite anzuschauen, sagt Gysi. «Es gibt Unternehmen, die wegen Corona hohe Gewinne einfahren.» Dass sie sich stärker an den Kosten der Krise beteiligen, scheine ihr naheliegend. «Eine Erhöhung der direkten Bundessteuer für sie wäre angebracht.»

Ob der Bundesrat am Freitag schon abschliessend über den Schuldenabbau entscheidet, ist angesichts der Corona-Lage jedoch sehr fraglich. Auch Peter Hegglin zweifelt, ob der Zeitpunkt richtig ist. «Vielleicht ist es besser, wir vertagen diese Frage auf den Frühling.»