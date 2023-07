Smalltalk der Woche – Ueli Maurer lässts spriessen Heute im Barometer der Coolness: Warum Männer auch über sich selber lachen, wo im Sommer die grösste Touristenflut herrscht und warum Prinzessin Kate in Wimbledon strahlt: Die Liste fürs informierte Tischgespräch. Michèle Binswanger

Der Achievement-Bart macht auch vor Bundesräten nicht Halt. Foto: Instagram

Brad Pitt altert rückwärts

Beschäftigung als Jungbrunnen: Brad Pitt. Foto: EPA



Brad Pitt scheint es gut zu gehen. Sehr gut. Zumindest, wenn man sein Aussehen als Indikator für sein Befinden nehmen darf. Der Schauspieler ist gerade sehr beschäftigt – und das scheint ein Jungbrunnen zu sein. Er sieht jedenfalls trotz der anhaltenden Scheidungsquerelen und trotz seiner 59 Jahre frisch erholt aus. Gewisse Magazine spekulieren schon darüber, er sei der Real-Life-Benjamin-Button. Im gleichnamigen Film spielte er einen Mann, der statt älter jünger wird. Oder liegt es an seiner überteuerten Schönheitspflege? Wie auch immer: We like.



Der Sound der Stille

Komponierte ein Stück für Stille: John Cage. Foto: Keystone

Der Musiker John Cage muss es gewusst haben. Denn er komponierte ein Stück Musik, das aus Stille bestand. Es wird bis heute aufgeführt. Was er wusste, weiss nun auch die Wissenschaft: Stille ist mehr als die Abwesenheit von Geräuschen. Sie hat ihren eigenen Sound, und das menschliche Ohr hört sie auch entsprechend. Das haben Wissenschaftler an der Johns-Hopkins-Universität mit einem Experiment bewiesen.

Wein doch nicht!

Die besten Weine kommen aus Australien: Hier ein Shiraz Haselgrowe 1998, Foto: Keystone

Das beste Weinland 2023 ist ein Überraschungssieger. Die Auszeichnung Decanter World Wine Awards geht nämlich nicht an Italien, Frankreich oder Spanien, wie man vermuten könnte. Sondern nach Übersee: Australien hat in diesem Jahr die besten Weine. Eine kleine narzisstische Kränkung für uns Europäer – aber was kümmert das den Weinliebhaber? Hauptsache, das Glas ist ganz voll.

Kates Glück

Das Leben für die Frau des künftigen Königs ist im Moment einfach nur schön: Prinzessin Kate. Foto: AP

Glanzmähne, Top-Stil und immer ein Lachen: Prinzessin Kate zeigt sich in Wimbledon von ihrer gewinnendsten, ja schönsten Seite. Ob es damit zu tun hat, dass es Erzrivalin Meghan dem Vernehmen nach nicht gerade besonders prächtig läuft, wissen wir nicht.

Ueli lässts spriessen

Dringt da der innere Bauer durch? Ueli Maurer mit Begleitung. Foto: Instagram

Apropos gut aussehen: Auch Ueli Maurer scheint sich im Ruhestand vögeliwohl zu fühlen. So wohl, dass er einen Bart stehen lässt, ein Gewächs, das in seiner Position gern auch Achievement-Beard genannt wird. Ist es der innere Bauer, der hier herausspriesst? Wir finden: Sieht ganz stabil aus.

Männer verstehen Spass

Kann auch über sich selbst lachen: Mann an der Fasnacht. Foto: Keystone

Kein Witz: Männer haben Humor. Sie lachen auch über männerverachtende Witze, ergab eine neue Studie. Und zwar selbst dann, wenn dieser Witz von einer Frau erzählt wird, stellen die Studienleiterinnen mit lustig anmutendem Erstaunen fest: «Offensichtlich stellen männerverachtende Witze für Männer keine Bedrohung dar, unabhängig davon, wer sie erzählt.» Demgegenüber reagierten Frauen eher säuerlich, wenn sie selber hochgenommen werden.



Sommerschuh-Trend Loafers

Verraten die Fashionista: Loafer und weisse Socken. Foto: PD

Loafers sind der heisseste Schuhtrend des Sommers – sofern man Prominente wie Kendall Jenner oder Hailey Bieber zum Massstab nimmt. Noch heisser ist der Trend, wenn der geschlossene Schuh mit weissen, wadenlangen Socken kombiniert wird. Denn zwei Trends kombiniert sind ja immer besser als ein Single-Trend. Selbst wenn es für den Hitzesommer dann etwas zu heiss wird.

Ferien im Dichtestress

Am meisten Touristen pro Einwohner finden sich jeweils in Dubrovnik. Foto: Keystone

Augen auf bei der Wahl der Feriendestination. Denn überfüllte Ferienspots sorgen nicht für die gewünschte Erholung. Nun wissen wir dank einer Studie, wo es am meisten Touristen pro Einwohner gibt und wo man sich eventuell zweimal überlegen sollte, ob man sommers dahin will: 1. Dubrovnik, Kroatien – 36,0 Touristen pro Einwohner; 2. Venedig, Italien – 21,3 Touristen pro Einwohner; 3. Brügge, Belgien – 21,1 Touristen pro Einwohner.



