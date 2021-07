Empfang am Flughafen – Uetikerinnen und Uetiker bejubeln Olympiaheldin Sina Frei Eine Delegation der Gemeinde Uetikon hat der Mountainbikerin einen herzlichen Empfang bereitet – nicht zum ersten Mal. Michel Wenzler

Sina Frei gibt jungen Mitgliedern vom VC Meilen, ihrem Heimclub, Autogramme. Foto: Moritz Hager

Mit zusammengekniffenen Augen steht sie da, in ihnen ist das Lachen zu erkennen, das man unter der Maske nicht sieht: Sina Frei, Silbermedaillen-Gewinnerin an den Olympischen Sommerspielen in Tokio, ist gerade mit ihren ebenfalls erfolgreichen Teamkolleginnen Jolanda Neff und Linda Indergand am Flughafen Zürich gelandet.

Fans und Medien empfangen die Sportlerinnen am Donnerstagnachmittag in der Ankunftshalle. Der Andrang ist gross, viele wollen die drei Mountainbikerinnen sehen. Einen kompletten Medaillensatz bringt das Trio von Tokio mit nach Hause. Besonders stolz ist man darüber auch in Uetikon – denn hier wohnt Sina Frei. Eine Delegation der Gemeinde ist extra angereist, um die 24-Jährige zu empfangen.