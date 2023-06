Treffen der EU-Spitzenpolitiker – Ukraine-Hilfe wird für Europa teuer Staats- und Regierungschefs reden in Brüssel über Sicherheitsgarantien für Kiew und die Ausrichtung gegenüber China. Doch ein Streit um die Asylreform könnte die Stimmung belasten. Stephan Israel aus Brüssel

50 Milliarden Euro will die EU für Kiew ab 2023 lockermachen: Woher Wolodimir Selenski mit der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (l.) und dem niederländischen Premier Mark Rutte (Mitte) Anfang Juni 2023. Foto: Ludovic Marin (AFP)

Eigentlich sollte es am EU-Gipfel um die Ausrichtung gegenüber China gehen. Doch Jewgeni Prigoschins gescheiterter Marsch auf Moskau hat den Ablauf durcheinandergebracht. Ist Wladimir Putins Macht in Moskau geschwächt? Die jüngsten Turbulenzen in Russland seien «der Elefant im Raum», so Diplomaten vor dem Gipfel: «Die Staats- und Regierungschefs werden ihre Einschätzungen austauschen, einige werden sicher auch Informationen ihrer Dienste beisteuern.»