Video: Wagner-Chef rekrutiert russische Häftlinge für den Krieg

Im Video schwenkt die Kamera – vermutlich ein Handy in einer Brusttasche versteckt – zuerst entlang der im Kreis versammelten Häftlinge in schwarzer Kleidung. In der Mitte wird eine glatzköpfige Gestalt in brauner Jacke sichtbar. «Ihr habt sicher schon vom privaten Sicherheits- und Militärunternehmen Wagner gehört.» Jewgeni Prigoschin, der mutmassliche Anführer der besagten Gruppe, bietet den Häftlingen die Freiheit an – falls sie für sechs Monate in den Krieg ziehen. Aber er warnt auch: Wagner-Soldaten dürften keine Fehler machen. Prigoschin nennt diese Fehler «Sünden» und meint Todsünden. Drei zählt er auf:

Sünde: Desertieren. «Niemand fällt zurück. Niemand zieht sich zurück. Niemand ergibt sich in Gefangenschaft.» Sünde: Alkohol und Drogen. «Bei uns seid ihr immer in der Kampfzone.» Sünde: Plündern. Dazu zählt er auch Vergewaltigungen.

Er kündigt einen Fitnesstest an und einen Lügendetektortest für spezielle Fälle. Bei Häftlingen, die drogenabhängig gewesen seien, halte er sich zurück, da sei Vorsicht geboten. Ebenso bei den sexuellen Straftätern – jedoch verstehe er, so Prigoschin, «dass Fehler passieren können»

Fünf Minuten gibt er den Häftlingen, um ihre Entscheidung zu treffen.

Video: Tamedia via Twitter @mjluxmoore

Die Wagner-Gruppe kämpft aktuell für Russland an der Front im Donbass. Die Mitglieder werden beschuldigt, in zahlreichen Einsätzen Gräueltaten und Kriegsverbrechen verübt zu haben. Aber Putin braucht deutlich mehr Soldaten für seinen Krieg in der Ukraine. Insbesondere, da die ukrainischen Streitkräfte die Russen zurückgedrängt haben und der Druck auf Putin und seine Führung auch im eigenen Land steigt. Dies führte dazu, dass Putin heute die Teilmobilmachung verkündete.

Kein offizieller Teil der russischen Armee ist das private Sicherheits- und Militärunternehmen Wagner, das schon in in Syrien, Libyen, Mali und der Zentralafrikanischen Republik kämpfte. Putin konnte sich bis jetzt dadurch nicht nur von dessen Gräueltaten distanzieren, sondern auch seine Verluste in Kriegen herunterspielen.

Seit zwei Monaten tauchen Augenzeugenberichte aus russischen Gefängnissen auf, wonach Insassen von Haftanstalten ausgehoben würden, für den Krieg in der Ukraine. Darunter sind offenbar auch Mörder und Räuber, angeblich ausgehoben von Prigoschin.

Nun ist kürzlich das Video aufgetaucht, das nicht nur das Gesicht des kamerascheuen Prigoschin zeigt, sondern auch seine Worte wiedergibt, mit denen er die Inhaftierten für den Kampf in der Ukraine gewinnen will. Wann genau das Video aufgenommen wurde, ist unklar.

Laut mehreren Social-Media-Usern, die Standorte von Videos, sogenannte Geolocations, recherchieren, befindet sich das im Video gezeigte Gefängnis, das Straflager Nr. 6, in der russischen Teilrepublik Mari El. Dies wurde von der «New York Times» bestätigt.

Wie so oft bei Videos, die in den sozialen Medien zirkulieren, war zuerst unklar, ob wir wirklich Prigoschin bei der Arbeit sehen. Doch mehrere Experten, darunter Christo Grozev von Bellingcat, einem Recherchenetzwerk, spezialisiert auf Faktenchecks und Open-Source-Informationen, haben das Video auf seine Echtheit hin geprüft. Und inzwischen hat Prigoschin selbst ein Statement veröffentlicht, das die Vermutung stützt, dass das Video echt ist: «Entweder [kämpfen] Söldner und Häftlinge, oder eure Kinder tun es – entscheidet selbst.»

Der kremlnahe De-facto-Chef der Wagner-Gruppe ist gleichzeitig Besitzer einer Catering-Firma und wird deshalb «Putins Koch» genannt. Aber auch Gefängnisse sind für Prigoschin keine fremde Umgebung. Wegen Raubüberfalls, Betrugs und anderen Vergehen wurde er zu 13 Jahren Haft verurteilt – davon sass er 9 Jahre ab, bis er 1990 entlassen wurde.

Die Wagner Gruppe wirbt nun offiziell mit Prigoschins Gesicht. Bild: Wagner Gruppe via Twitter @christogrozev

Experten nehmen an, dass Prigoschin im Auftrag des Kreml agiert oder zumindest mit dessen Duldung. Denn nur der russische Staat hat das Recht, Häftlinge zu begnadigen.

Das Video scheint auch Teil einer Veränderung in der Strategie von Prigoschin zu sein. Noch vor wenigen Monaten verfolgte er eine Klage gegen den Gründer von Bellingcat wegen Diffamierung, weil dieser in Tweets Prigoschins Namen mit der Wagner-Gruppe in Verbindung gebracht hatte. Das «Institute for the Study of War» schreibt nun, dass Prigoschin «als Gesicht der russischen ‹militärischen Sonderoperation›» inszeniert werden solle. Und die sogenannte Privatarmee Wagner wirbt seit kurzem auf Plakaten auch mit Prigoschin. Der Slogan: «Werde Teil der Elite, die russische Interessen verteidigt.»

Nora Seebach, 21. September 2022

Korrigendum vom 28.09.2022, 10 Uhr: In einer früheren Version dieses Artikels wurde fälschlicherweise geschrieben, dass Prigoschin unter anderem für Prostitution von Minderjährigen zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde. Richtig ist, dass er zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde und seine Vergehen nicht die Prostitution von Minderjährigen beinhalten, wie schon vom Onlinemagazin «Meduza» im Juni 2021 richtiggestellt wurde.