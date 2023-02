Eine Wagner-Truppe für Lukaschenko

Zita Affentranger

Wenn der russische Präsident Wladimir Putin einen schmutzigen oder verlustreichen Job zu vergeben hat, wendet er sich an die Wagner-Söldner seines alten Freundes Jewgeni Prigoschin. Und das ist ganz offensichtlich eine Methode, die auch seinem weissrussischen Adlaten Alexander Lukaschenko gefällt. Deshalb werden in Weissrussland offenbar bereits seit Monaten Angehörige eines privaten Sicherheitsdienstes von Spezialeinheiten des weissrussischen Militärs trainiert. Zudem habe auch Putin «eine sehr grosse Summe» in den privaten Sicherheitsdienst GardService investiert, um daraus ein «weissrussisches Analog zu Wagner» zu machen, sagt der weissrussische Militär Waleri Sachaschtschik dem polnischen Fernsehsender Belsat, der sich an Zuschauer in Weissrussland richtet.

«Ich weiss, dass Offiziere der fünften Brigade der Spezialeinheiten in der Region Minsk auf ihrer Basis Mitarbeiter des GardService ausbilden», so Sachaschtschik, der bis 2022 Kommandant einer Luftlandebrigade der Spezialeinheiten in Brest war. Dabei sei die Zahl dieser Sicherheitsleute in letzter Zeit massiv gewachsen. Sachaschtschik rechnet mit mehr als 1000 Männern, die von Spezialeinheiten trainiert werden. Sie sollen in Sabotage- und Aufklärungsgruppen eingesetzt werden und auch in den Reihen der russischen Wagner-Truppe dienen. Prigoschins Leute sollen letzten Sommer sogar selber Trainings mit den Weissrussen durchgeführt haben.

Putin bezahle für Lukaschenkos Wagner-Leute, sagt Waleri Sachaschtschik, bis 2022 Kommandant einer Luftlandebrigade der Spezialeinheiten in Brest. Screenshot: zerkalo.io

Sachaschtschik ist ein glaubwürdiger Zeuge, der über gute Verbindungen in die weissrussischen Streitkräfte verfügt. Der Kommandant stellte sich nach den manipulierten Präsidentschaftswahlen 2020 in Weissrussland gegen Lukaschenko und auf die Seite der Opposition, die von Switlana Tichanowskaja angeführt wird. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bezog der Kommandant klar Position gegen den Angriff und vor allem gegen eine mögliche Verwicklung Weissrusslands in den Krieg.

Er habe noch nie in seinem Leben ein Video gedreht, habe immer nur treu seinem Vaterland gedient, sagte Sachaschtschik in der Aufnahme vom Februar 2022. Doch nach dem russischen Angriff im Nachbarland rief er seine Landsleute und seine Militärkollegen in dramatischen Worten dazu auf, Weissrussland aus diesem Krieg herauszuhalten.

«Das ist nicht unser Krieg»: Waleri Sachaschtschik im Februar 2022, damals Kommandant der 38. Weissrussischen Luftlandebrigade der Spezialeinheiten in Brest, bei seiner Rede gegen den Krieg. Video: Tamedia

Nach Veröffentlichung des Videos wurde Sachaschtschik von der Armee kaltgestellt, er arbeitet heute als Beauftragter für Verteidigung und nationale Sicherheit im Team der Exilregierung unter Tichanowskaja.

Das von Sachaschtschik erwähnte private Sicherheitsunternehmen GardService trat in Weissrussland erstmals im Juni 2020 in Erscheinung. Dies belegen Regierungsdokumente, welche die Rechercheplattform Molfar veröffentlicht hat. Präsident Lukaschenko erliess damals ein Dekret, das es den Mitarbeitern von GardService erlaubte, «in der für paramilitärische Wachen gesetzlich vorgeschriebenen Weise» Waffen zu tragen, zu lagern und einzusetzen. Ein Jahr später veröffentlichte das Justizministerium eine Liste mit Waffen, über die GuardService verfügt. Die Liste umfasst Pistolen, Maschinengewehre und Scharfschützengewehre.

Eine vom weissrussischen Justizministerium herausgegebene Liste mit Waffen, die von GardService gebraucht werden. Screenshot: Pravo.by

In den Sicherheitsdienst soll ein ehemaliger Leiter der Präsidialverwaltung Lukaschenkos verwickelt sein. Beobachter vermuten, dass die private Truppe ursprünglich gegründet wurde, um Lukaschenko Schützenhilfe zu leisten, wenn er wegen Protesten in ernste innenpolitische Schwierigkeiten gerät. Bei GardService wurde offensichtlich genau darauf geachtet, dass nur absolut loyale Personen rekrutiert wurden. Laut Sachaschtschik werden ihnen fürstliche Löhne bezahlt.

Doch inzwischen hat sich das Profil von GardService verändert und die Söldner könnten an der Seite Russlands im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Bisher weigert sich Lukaschenko, weissrussische Soldaten gegen das Nachbarland in den Kampf zu schicken. Sollte Russland − wie von der Ukraine befürchtet − diesen Monat eine neue Offensive auch Richtung Kiew starten, würde das Minsk aber unter massiven Zugzwang setzen. Immer wieder kursieren Gerüchte über eine weissrussische Mobilmachung. Sachaschtschik ist überzeugt, dass ein Kriegseintritt Weissrusslands nur noch eine Frage der Zeit ist, es fänden bereits entsprechende Manöver statt.

Angriff befürchtet: Ein ukrainischer Soldat hält Wache an der 1000 Kilometer langen Grenze zu Weissrussland. Foto: Daniel Cole (AP)

Doch eine Mobilisierung könnte Lukaschenko gefährlich werden und neue massive Proteste in Weissrussland auslösen. Deshalb käme ihm eine eigene Wagner-Truppe gerade recht: Sie könnte er anstelle von Wehrpflichtigen in die Ukraine schicken, um den schmutzigen oder verlustreichen Job im russischen Angriffskrieg zu übernehmen. Damit könnte sich Lukaschenko gegenüber Putin zumindest vorerst aus der Affäre ziehen.