Weihnachten in der Ukraine – Sie reist über die Festtage in die Heimat – trotz Bomben und Stromausfall Mit Ladekabeln, Solarleuchten und warmer Unterwäsche im Koffer macht sich die Studentin Kateryna Kondratiuk auf, um ihre Familie in der Ukraine zu besuchen. Warum sie das tut. Alessandra Paone Silas Zindel (Foto)

Als am 24. Februar russische Truppen in die Ukraine einmarschieren, verlässt Kateryna Kondratiuk auf Wunsch ihrer Eltern das Land. Foto: Silas Zindel

Als Kateryna Kondratiuk zu Hause in Nowi Petriwzi, einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ankommt, sitzt ihr Vater am Küchentisch, mit dem Rücken zu ihr gewandt. Er möchte seine Emotionen nicht zeigen, er will stark sein. Das wird von Männern erwartet, glaubt er. Doch als Kateryna zu weinen beginnt, bricht aus ihm heraus, was sich in den letzten Monaten angestaut hat. Die Angst, seine Tochter nach ihrer Flucht in die Schweiz nie wieder zu sehen, war gross. Er weint.