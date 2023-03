Mittlerweile in Sicherheit – Ukrainer in Engelberg entführt – nach sechs Stunden aufgefunden Ein Mann wurde von Unbekannten aus der Tiefgarage seines Wohnorts entführt. Er befindet sich mittlerweile an einem sicheren Ort.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag: Sicht auf Engelberg. (Archivbild) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Ein in Engelberg entführter Ukrainer ist nach sechs Stunden frei gekommen und unterdessen an einem sicheren Ort. Einen politischen Hintergrund für die Tat von vergangener Woche schliesst die Staatsanwaltschaft aus.

Der seit mehreren Jahren in der Schweiz lebende ukrainische Staatsbürger wurde am vergangenen Freitag kurz nach Mitternacht von Unbekannten aus der Tiefgarage seines Wohnorts entführt, wie die Staatsanwaltschaft Obwalden am Donnerstag mitteilte. Rund sechs Stunden später konnte der Mann in einem anderen Kanton aufgefunden werden und befindet sich seither an einem sicheren Ort.

