Grosser Ansturm in Wallisellen – Ukrainische Flüchtlingskinder lernen spielerisch schwimmen In Wallisellen dürfen ukrainische Flüchtlingsfamilien wöchentlich einen Schwimmkurs besuchen. Die Wertschätzung unter den Teilnehmenden ist gross. Kim Käser

Die ukrainischen Flüchtlingsfamilien erfreuten sich am Schwimmkurs im Water World Wallisellen. Foto: Balz Murer

Strahlende Kinderaugen, aufgeregtes Herumplanschen und erleichterte Eltern, die für eine Stunde einmal alles zu vergessen versuchen. So sah es am Mittwochabend in der Badi Wallisellen aus, als Schwimmlehrerin Jeannette Hauser zum zweiten Mal den Familienschwimmkurs für ukrainische Flüchtlinge leitete. Die Teilnehmerzahl hatte sich im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt, und es nahmen diesmal rund 15 Eltern mit ihren Kindern teil.

Den kostenlosen Schwimmkurs hat Hauser ins Leben gerufen. Sie hat bereits vor zwei Monaten eine ukrainische Familie bei sich zu Hause aufgenommen und hilft, wo sie kann. Den Kurs hat sie aus Eigeninitiative organisiert und leitet ihn ehrenamtlich. Unterstützt wird sie dabei vom gebürtigen Russen Stan Plakun, der die Übungen während des Unterrichts jeweils übersetzt. Damit das Ganze aber nicht zu chaotisch wird, hat die Schwimmlehrerin einige Regeln festgelegt. So muss beispielsweise jedes Kind von einem Elternteil begleitet werden, um am Kurs teilzunehmen. «Begleitet werden heisst in diesem Fall mitmachen, denn so liegt die Verantwortung bei den Eltern», erklärte Jeannette Hauser.

Trotz Übersetzer wurde auch Deutsch gelernt

Im Hallenbad war der Lärmpegel hoch, doch Hauser rief tapfer Anweisungen über das Becken. Die Kinder erwiderten zur Begrüssung lauthals das «Guten Tag», und schon ging der Badespass los. Plakun übersetzte die Anweisungen, und die Kinder schnappten sich die farbigen Bälle, die auf der Wasseroberfläche schwammen, und legten sie dann in das richtige Becken. Hauser wiederholte zudem immer wieder, wie die Gegenstände ausgesprochen werden. So lernen die Familien nebst Schwimmen auch einige Begriffe wie Ring oder Becken sowie die Farben Gelb, Rot, Blau und Grün.

Die Eltern führten die Übungen mit ihren Kindern gemeinsam durch, und das Strahlen der Kinderaugen half ihnen, die tragische Situation, in der sie sich befinden, für einen Moment in den Hintergrund zu stellen. Mit ausgestreckten Armen und Schwimmbrettern in den Händen zeigten die Eltern ein Wettschwimmen vor, zu dem sie die Kinder lautstark anfeuerten, bevor sie es ihnen nachmachten.

Ablenkung zu finden, ist schwierig

Die Stunde ging für alle Teilnehmenden viel zu schnell um, und die Kinder spielten fröhlich weiter, während sich die Eltern bei Jeannette Hauser und Stan Plakun bedankten. Vita, die Mutter eines neunjährigen Jungen, betonte, dass das alles andere als selbstverständlich sei und wie sehr sie die freiwillige Arbeit der beiden schätze. Es sei so schwierig, an etwas anderes als den Krieg zu denken, fügte die ukrainische Fotografin unter Tränen hinzu.

Besonders toll findet Vita, dass die Kinder das Schwimmen im Kurs auf eine spielerische Art lernen. Ihr Sohn konnte bereits ein wenig schwimmen, aber es geht auch darum, dass sie Spass haben und Freundschaften entstehen. Hauser erzählte begeistert, wie sich sowohl Eltern als auch Kinder letzte Woche noch nicht kannten. «Jetzt wirken viele schon so vertraut, und es sind schöne Freundschaften entstanden», strahlte sie.

Eine Antwort war bei allen dieselbe. Auf die Frage, wie es ihnen hier in Wallisellen gefällt, sagten alle «sehr gut». Obwohl einige seit fast zwei Monaten auf den Schutzstatus S warten, mit dem sie eine Arbeitsstelle suchen könnten, klappe sonst fast alles. Die gelernte Schneiderin Anna ist eine von ihnen. Sie erzählte aber, wie sehr sie von der katholischen Kirche Wallisellen zwischenzeitlich unterstützt würden. «Obwohl wir Orthodoxe sind, helfen sie uns sehr. Wir dürfen zum Beispiel einen Morgen in der Woche bei ihnen einen Deutschkurs besuchen», erzählte sie staunend.

Bevor sich Gross und Klein verabschiedeten, fragten sie hoffnungsvoll nach, ob der Kurs nächste Woche wieder gleich stattfinden würde. Kursleiterin Hauser verneinte dies, beruhigte aber alle direkt wieder mit der Erklärung: Sie werde die teilnehmenden Familien in zwei Altersgruppen teilen, damit alle Kinder gleich profitieren können, denn mit so vielen Kindern kam Hauser fast nicht durch das einstündige Programm. Dass dies für sie noch mehr investierte Zeit bedeutet, spielt ihr keine Rolle. «Ich mache das aus Leidenschaft», sagte sie, bevor sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen erschöpft, aber glücklich in die Garderobe gingen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.