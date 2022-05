Deutschunterricht in Zollikon – Ukrainischer Schulklasse gehen die Lehrkräfte aus Seit zwei Monaten wird ukrainischen Kindern in Zollikon Deutsch beigebracht. Die Schule findet aber keine Lehrpersonen mehr – und muss nun die reguläre Einschulung vorantreiben. Nicola Ryser

Die Schule Oescher in Zollikon ist auf der Suche nach weiteren Lehrpersonen für den DaZ-Unterricht – mit mässigem Erfolg. Foto: Michael Trost

Wie sollen die ukrainischen Kinder am besten integriert werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Schulen seit mehr als zwei Monaten. Bis heute sind über 50’000 Ukrainer in die Schweiz geflüchtet, darunter mehr als 11’000 Kinder, die eingeschult werden und die Sprachbarriere überwinden müssen. In zahlreichen Zürcher Gemeinden wurde dafür eigens eine DaZ-Klasse als Aufnahmeklasse gegründet (DaZ = Deutsch als Zweitsprache).