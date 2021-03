Ersatzwahl Gemeinderat Bachs – Ulrich Schütz in Gemeinderat Bachs gewählt Die Ersatzwahl für den Gemeinderat von Bachs konnte der Bauunternehmer deutlich für sich entscheiden. Astrit Abazi

Die Bachserinnen und Bachser haben einen Nachfolger für Heinz Meierhofer gefunden. Foto: Francisco Carrascosa

Bachs hat wieder einen vollständigen Gemeinderat: Ulrich Schütz wurde deutlich für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022 in die Gemeindebehörde gewählt. Bereits im ersten Wahlgang erhielt Schütz rund 68 Prozent der 307 eingegangenen Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 70,5 Prozent.

Schütz, der zuvor bereits 12 Jahre in der Rechnungsprüfungskommission tägig gewesen war, entschied sich erst spät, für das Amt zu kandidieren, und stellte sich erst nach Ablauf der ersten Frist zur Wahl. Zu seiner Kandidatur sagte der in Bachs aufgewachsene Bauunternehmer, dass die Entwicklung der Gemeinde ihn dazu bewegt hat. Seine Zeit in der RPK habe ihm einen Einblick in die Gemeindegeschäfte gegeben, weshalb er sämtlichen Bachserinnen und Bachsern in allen Belangen gerecht werden will. Die zwei anderen Kandidatinnen, Elisabeth Bachmann und Anna Radi, erhielten jeweils 45 beziehungsweise 46 Stimmen.