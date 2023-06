Glattfelden – Ultimativer Aufruf an die Recycling-Disziplin Ultimatum in Glattfelden. Weil beim Recycling-Anhänger allerlei Abfälle entsorgt werden, die da nicht hingehören, droht dessen Schliessung.

Der Recyclinganhänger, welcher als temporäre Wertstoffsammelstelle in Zweidlen-Station, Zweidlen-Dorf und im Schachen steht, sorgt in Glattfelden für Ärger. Das liegt nicht am Anhänger und auch nicht an der Idee. Aber wie die Gemeinde aktuell mitteilt, wird er «trotz mehrmaligen Ermahnungen» weiterhin als Abfallentsorgungsstation missbraucht.

Die Abteilung Infrastruktur/Werke erklärt es darum nochmals: Im Recyclinganhänger dürfen ausschliesslich Glas (Getränkeflaschen, Konfitürengläser und so weiter) deponiert werden. Aber kein Fensterglas, Geschirr, Vasen, PET-Getränkeflaschen und auch keine Aluminium- und Weissblechdosen. Ebenso wenig Karton, Aluminium-Kaffeekapseln oder Batterien. «Die Flaschen und Dosen sind vollständig entleert zu deponieren, Karton zusammengefaltet», heisst es weiter. Andere Abfälle seien beim Recyclinganhänger nicht zur Entsorgung erlaubt. Und dann die klare Ansage: «Wenn sich die Benutzer des Recyclinganhängers weiterhin nicht an die Vorgaben halten, wird die Dienstleistung der mobilen Wertstoffsammelstelle ersatzlos gestrichen und ab 1. August 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen.» Man hoffe auf eine geordnete Entsorgung.



red

