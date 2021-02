Reddit-Movie – Um die Verfilmung der Wallstreet-Revolte tobt ein Streit Mehrere Studios und Streaminganbieter wollen den Aufstand der Kleinanleger gegen die Finanzindustrie verfilmen. Walter Niederberger San Francisco

Tausende Kleinanleger bescherten mit ihren Aktienwetten an der US-Börse mächtigen Hedgefonds grosse Verluste. Die Story soll nun verfilmt werden – das löst neuen Streit aus. Foto: Spencer Platt (AFP, Getty Images)

Der Kampf der Kleinanleger gegen grosse US-Fonds hat ein weltweites Medienecho ausgelöst. Nun ist in der Filmindustrie und unter den Beteiligten ein Wettlauf um die Vermarktung der Geschichte rund um Gamestop, Reddit und Robinhood entbrannt. «Wenn eine Geschichte so heiss und weltweit für Aufmerksamkeit sorgt, dann muss man rasch handeln», sagt Joe Pichirallo, Filmproduzent und Ex-Manager des Fox-Searchlight-Studios.

Das ist exakt das, was sich Jaime Rogozinski, ein 39-jähriger Technologie-Konsulent in Mexiko-Stadt, gesagt haben muss. Er hatte 2012 die Reddit-Gruppe WallStreetBets gegründet, «um Leute zu treffen, die mit hoch riskanten Aktien einen schnellen Gewinn machen wollen». Anfang vergangenen Jahres verlor er jedoch wegen vermuteter Insider-Transaktionen die Kontrolle über die Gruppe und musste gehen.

Aufstand der Moderatoren

Geführt wird die Gruppe seither von einer Handvoll von Freiwilligen, die die Inhalte moderieren und die wilden Spekulationen mit Aktien wie Gamestop und AMC aus nächster Nähe mitverfolgt haben. Doch damit war ein Konflikt angelegt. Denn Rogozinski erhielt letzte Woche eine Offerte für die Rechte an seinem Leben und seiner Reddit-Karriere. Gleichzeitig versuchte auch eine Handvoll von Reddit-Moderatoren, die Filmrechte für WallStreetBets an ein Hollywood-Studio zu verkaufen.

Doch Rogozinski kam ihnen zuvor und machte gemäss dem «Wall Street Journal» mit der Produktionsfirma Ratpac einen Deal für einen «tiefen sechsstelligen Betrag». Das war genug, um unter den Moderatoren eine Debatte um Verrat, Betrug und Geldgier auszulösen. Die Rede war von einer Revolte innerhalb der Revolte, bevor Reddit eingriff und die WallStreetBets-Moderatoren kaltstellte.

Das grosse Geld allerdings dürfte nicht mit diesem Film gemacht werden. Denn an der Story sind auch viel grössere Player dran. Netflix dürfte nach Ansicht von Branchenkennern die beste Startposition haben, da der Streamingdienst in diesem Jahr jede Woche mindestens einen neuen Film lancieren will. Das erinnert an die Glanzzeit Hollywoods der 1940er-Jahre, als die grossen Studios bis zu 50 Filme pro Jahr produzierten.

Kampf der Streamingdienste

Als Drehbuchschreiber hat Netflix Mark Boal vorgesehen, preisgekrönt für «The Hurt Locker» und «Zero Dark Thirty», zwei Filme über die Invasion des Irak und das Todeskommando gegen Osama Bin Laden. Das Projekt weist über die Börsenrevolte hinaus. Es soll nicht nur die Gamestop-Spekulation gezeigt werden, sondern auch die soziale Unrast im Land, die Wahllüge von Trump, der Sturm auf das Capitol und die Biden-Wahl.

Netflix-Konkurrent HBO hat gleich drei Autoren unter Vertrag genommen, die sich schon früher mit der Finanzindustrie befasst und sie verfilmt haben. Andrew Ross Sorkin etwa produzierte das Showtime-Drama «Billions», eine fiktive Umsetzung der von Insidergeschäften belasteten Karriere des Hedgefonds-Milliardärs Steven Cohen.

Das Hollywood-Studio MGM wiederum hat seinerseits einen Film mit dem Arbeitstitel «The Antisocial Network» in Auftrag gegeben. Als Autor ist Ben Mezrick vorgesehen. Er kennt die Risikokultur im Silicon Valley bestens; und er hat auch bereits darüber geschrieben. Sein Buch «The Accidental Billionaires» diente als Vorlage für «The Social Network», ein Film über den skrupellosen Mark Zuckerberg, der 225 Millionen Dollar einspielte. Sogar 395 Millionen brachte «Wolf of Wallstreet» ein, in dem Leo DiCaprio die Hauptrolle des listigen und gescheiterten Börsenspekulanten spielt.

Ob ein Gamestop-Film an den Erfolg von «Wolf of Wallstreet» anknüpfen kann, hängt allerdings davon ab, wie lange die Geschichte heiss bleibt, sagte Filmproduzent Pichirallo dem Onlinemagazin «Vice». Von 20 Hollywood-Projekten würden in der Regel nur zwei bis drei realisiert.

Gut möglich, dass der Stoff in sechs Monaten niemand mehr interessiert und die mit Vorschüssen von bis zu einer Million Dollar geschriebenen Drehbücher in den Papierkorb wandern.