Bidens TV-Inauguration – «Um eine perfektere Union zu bilden» Joe Biden hat einen neuen Ton gesetzt: Viel ist zu tun, packen wirs an. Zusammen. Es war zum Heulen schön. Meinung Alexandra Kedves

Der grosse Moment: Joe Biden schwört den Amtseid auf die 127 Jahre alte Familienbibel, gehalten von seiner Frau Dr. Jill Biden. Foto: Keystone

17.49 Uhr: Kollektives Ausatmen rund um den Globus. Joseph Robinette Biden Jr. ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat den Schwur gesprochen, und nichts ist passiert ausser einer wunderbaren, wirklich zu Tränen rührenden Inauguration.

Selten hat man sich als Nicht-Amerikaner so amerikanisch gefühlt wie in diesen Kehle-Zuschnür-Momenten, die hier für diese so gespaltene, so wunde Nation geschaffen wurden. Selbst wenn man, frei nach Brecht, nicht gar so romantisch auf das Ritual auf dem Bildschirm glotzen wollte – das 2021 auch die meisten Amerikaner nur virtuell miterleben konnten –, musste man einräumen: Keiner kann dramatisches Storytelling so wie die Amis.